"Czy wy jesteście normalni?". Widzowie wściekli po nowym odcinku "Azja Express"

Program "Azja Express" wrócił na antenę TVN

W jesiennej ramówce TVN powrócił program "Azja Express". W nowej edycji do roli prowadzącej powróciła Daria Ładocha. Jest również nowy komplet znanych uczestników. O zwycięstwo walczą Agnieszka i Piotr Głowaccy, Marta "Mandaryna" Wiśniewska z córką Fabienne, zawodnik mieszanych sztuk walki Jan Błachowicz z przyjacielem Józefem Gąsienicą-Gładczanem, muzyk Wiktor Dyduła z siostrą Anną Chrzanowską, dziennikarka Gabi Drzewiecka z przyjaciółką Jagną Niedzielską, blogerka modowa Jessica Mercedes Kirschner z bratem Justinem Kirschnerem, Jacek Jelonek z partnerem Oliwerem Kubiakiem, a także aktorka Aleksandra Adamska z siostrą Eweliną Porczyk.

Program wystartował w sobotę, 31 sierpnia. Do tej pory najwięcej kontrowersji budziło małżeństwo Głowackich. Aktor i jego żona kłócili się niemal przez cały pierwszy odcinek. Po jego emisji internauci nie zostawili na małżonkach suchej nitki. Doszło nawet do tego, że para postanowiła odnieść się do sytuacji i wyjaśnić, jak naprawdę wyglądały kulisy programu. Stwierdzili, że produkcja "Azja Express" musiała dokonać selekcji i wybrać najważniejsze momenty z całego dnia, co sprawiło, że pokazano głównie te najbardziej emocjonujące sceny.

"Azja Express": Widzowie oburzeni po nowym odcinku

W czwartym odcinku to nie zachowanie uczestników oburzyło widzów najbardziej, a jedno z wykonywanych przez nich zadań. Dokładnie malowanie bawołów. Miało nawiązywać do tradycji festiwalu dożynkowego w rejonie Pulilan. Wykorzystanie żywych stworzeń niczym kanwy zdecydowanie nie spodobało się internautom, którzy wyrażają swoje oburzenie w komentarzach. Część komutujących zdecydowało się nawet wysłać skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Wy jesteście normalni? Co to ma być? Wstyd. Spodziewałem się po was więcej. Mogli odmówić i wycofać się z programu. To są celebryci na wakacjach. Straciliby trochę ekspozycji na ekranie, zyskaliby coś o wiele bardziej cennego Wy jesteście normalni? (…) trzeba was zgłaszać do KRRiT. Boże co za idiotyzm malowanie zwierząt. Gdyby ktoś chciał wysłać skargę do KRRiT, jest to możliwe na ich stronie, formularz znajdziecie w Google. Ja właśnie wysłałem. W odpowiedzi na ten komentarz zamieszczam wzór skargi, który wysłałem.

Malować zwierząt nie chciała również jedna z uczestniczek - Jessica Mercedes.

"Nie chce jej malować. Nie no, muszę" - powiedziała influencerka.

Piotr Głowacki z żoną w "Azja Express"