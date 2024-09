Małgorzata Rozenek-Majdan potwierdziła to w programie na żywo. Domysły były od miesięcy

"Azja Express" wrócił do stacji TVN pod koniec sierpnia tego roku po rocznej przerwie. Najnowszy sezon ponownie prowadzi Daria Ładocha, która świetnie odnalazła się w tej roli. Tym razem cała ekipa podróżuje po Filipinach oraz Tajwanie.

Uczestnikami programu "Azja Express" w najnowszej, 6. edycji są: Agnieszka i Piotr Głowaccy, Marta "Mandaryna" Wiśniewska z córką Fabienne, zawodnik mieszanych sztuk walki Jan Błachowicz z przyjacielem Józefem Gąsienicą-Gładczanem, muzyk Wiktor Dyduła z siostrą Anną Chrzanowską, dziennikarka Gabi Drzewiecka z przyjaciółką Jagną Niedzielską, blogerka modowa Jessica Mercedes Kirschner z bratem Justinem Kirschnerem, Jacek Jelonek z partnerem Oliwerem Kubiakiem, a także aktorka Aleksandra Adamska z siostrą Eweliną Porczyk.

"Azja Express": 4. odcinek - relacja. Co działo się w programie?

Pierwsze zadanie w nowym odcinku, czyli zjedzenie ciastka zawieszonego na sznurku wzbudziło ogrom emocji. Na szczęście wszystkim się udało. Następnie wszyscy pobiegli łapać stopa - to zadanie okazało się zbyt trudne. Agnieszka i Piotr Głowaccy pobiegli w nie tę stronę i stracili sporo czasu na łapanie transportu.

"To koniec naszego udziału w tym programie" - krzyczała zrozpaczona Agnieszka Głowacka.

Chwilę później została pokazana inna para - Jan Błachowicz z przyjacielem Józefem Gąsienicą-Gładczanem. Panowie świetnie bawili się i pokazywali, jak odpoczywali dzięki wygranej w poprzednim odcinku.

"Będzie delikatna psychologiczna przewaga nad resztą ekipy" - powiedzieli zgodnie panowie.

Okazuje się, że nie tylko Agnieszka i Piotr Głowaccy mieli problem ze złapaniem stopa. "Mandaryna" i jej córka również napotkały spore trudności. Po jakimś czasie jednak się udało. Wokalistka musiała jednak prosić ludzi na kolanach, aby ją wzięli do swojego auta.

"Każda para odjechała. My zostałyśmy ostatnie" - powiedziała "Mandaryna".

W trakcie odcinka pokazany był również problem żołądkowy brata Jessici Mercedes Kirschner. Na szczęście udało się znaleźć mu szybko toaletę.

Kolejnym zdaniem było malowanie krów. Pierwsze były aktorka Aleksandra Adamska z siostrą Eweliną Porczyk. Panie szybko pomalowały zwierzęta i pobiegły dalej. Inni chcieli ozdabiać dokładniej i przez to stracili sporo czasu. Jessica w ogóle nie chciała ozdabiać zwierzątek.

"Nie chce jej malować. Nie no, muszę" - powiedziała Jessica.

Płacz i wzruszenie w programie "Azja Express"

Agnieszka Głowacka nie wytrzymała emocji. Nerwy jej puściły i popłakała się w trakcie jazdy samochodem. Mężowi powiedziała, że to na pewno ich ostatni odcinek. Aktor postanowił pocieszyć żonę. Przyznał, że to nie koniec programu i nie ma co się aż tak przejmować.

W grze o 10 tysięcy złotych i złotą kartę grali: aktorka Aleksandra Adamska z siostrą Eweliną Porczyk, Marta "Mandaryna" Wiśniewska z córką Fabienne oraz Wiktor Dyduła z siostrą Anną Chrzanowską.

Wszystkie trzy pary ścigały się wozami. Musiały dojechać nimi do pierwszego postoju i znaleźć klucz, następnie otworzyć skrzynkę, która była w wodzie, a na sam koniec zbudować drabinę, a także flagę. Najwięcej trudności z wykonaniem zadania miała "Mandaryna" z córką.

"Mama była wołem" - powiedziała córka "Mandaryny".

W zadaniu pierwsze okazały się aktorka Aleksandra Adamska z siostrą Eweliną Porczyk i to właśnie one wygrały 10 tysięcy złotych oraz złotą kartę. Na karcie było napisane: "+bilet". Nie wiadomo jednak, o co dokładnie chodzi. Kobiety otrzymały nocleg w wiosce rybackiej. Reszta uczestników będzie pomagać rybakom w pracy. Wszyscy z miejscowymi spędzą noc oraz poranek.

"Ja zawsze byłam wrażliwa i empatyczną dziewczyną" - powiedziała wyraźnie wzruszona Jessica. Influencerka podczas spotkania z mieszkańcami wioski zaczęła płakać.

Wszyscy uczestnicy w wiosce łatali sieci rybackie. Niektórym szło to zaskakująco dobrze, inni z kolei mieli małe problemy. Po wykonanym zadaniu rozpoczęła się wspólna kolacja. Następnie wszyscy udali się do wyznaczonych pokoi na spoczynek.

Kolejny dzień, kolejne emocje w "Azja Express"

Następny dzień okazał się wyjątkowo wymagający. Każda z par (prócz pierwszej) musiała zabrać wiaderko ryb z wioski, a następnie je sprzedać. Za zarobione pieniądze uczestnicy musieli wynająć łódki. Teraz rozwiązała się kwestia złotej karty, którą wygrała aktorka Aleksandra Adamska z siostrą Eweliną Porczyk. Okazuje się, że napis "bilet" oznaczał to, że nie muszą wynajmować łódki - przejazd otrzymają za darmo.

Przed uczestnikami park "Stu Wysp", gdzie czeka na nich kolejne zadanie. To właśnie tam trzeba było ułożyć przestrzenne puzzle. Miały one pokazać mapkę, która pomogła w odnalezieniu Darii Ładochy. Jak się później okazało prowadząca czekała na uczestników show pod figurą Chrystusa. W tym programie odpadnie jedna para.

Odcinek wygrali - Agnieszka i Piotr Głowaccy.

Z odcinka ostatecznie odpadli - Jessica Mercedes Kirschner z bratem Justinem Kirschnerem.

