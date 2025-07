Damian Michałowski ma 36 lat i zrobił to pierwszy raz w życiu! Jacek Jelonek i jego partner pod wrażeniem

Gwiazdor TVN na wakacjach. Damian Michałowski zrobił to pierwszy raz w życiu

Damian Michałowski to obecnie jeden z najpopularniejszych prezenterów TVN. Widzowie oglądają go w programie "Dzień dobry TVN", który prowadzi w parze z Pauliną Krupińską. Dziś Damian Michałowski - jak sam zaznacza - kocha swoją pracę, ale nie zawsze tak było. - Przychodząc tam, nie było tak, że każdy się lubił, że to była jedna wielka rodzina, że wiesz, że po prostu każdy poklepuje cię po plecach, mówi: "dobrze, trzymamy za ciebie kciuki", nie. Tak nie było - wyznał niedawno w rozmowie z Radosławem Majdanem. Jednak nawet wtedy, gdy się kocha swoją pracę, trzeba od niej czasem odpocząć. Damian Michałowski udał się zatem na wakacje. Tego typu wypoczynek wybrał po raz pierwszy w życiu.

Damian Michałowski na all inclusive. Komentują Jacek Jelonek i jego partner. Są zachwyceni

Prezenter TVN tym razem postawił na wczasy all inclusive. Co ważne, nie zapomniał o treningu, co docenili jego koledzy - Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak.

Prawda wyszła na jaw! Tak Damian Michałowski mówi o relacjach z Pauliną Krupińską

All inclusive. Pierwszy raz pojechaliśmy na taki rodzaj rodzinnych wakacji. Nie żałujemy ani jednego zjedzonego gyrosa i ani jednej pity wysmarowanej tzatzikami! Kończy się śniadanie, zaczyna się bufet z przekąskami, później lunch, później kolejne przekąski, aż a końcu kolacja. Po raz pierwszy nie ruszaliśmy się z hotelu. Chcieliśmy takich wakacji. Bez podróży, bez planów, bez zwiedzania. Basen, jedzenie, basen, jedzenie. Byle razem. tTm bardziej jestem dumny z codziennych treningów. Szczególnie na all-u! Ponoć na wyjeździe każdy trening liczy się razy dwa! A jak mawia @raczekteam - jeśli trening jest przed wizytą w poolbarze - razy trzy! Budzik na 7:03, wstaję przed wszystkimi, godzina treningu, potem basen przed śniadaniem i tak nam zleciał tydzień. Dzieciaki też chętnie zaglądały na bieżnię, bo czym skorupka za młodu…

- napisał Damian Michałowski, który do tekstu dołożył zdjęcia z wczasów. Zrobiły one furorę. - Dobra łapaaaaaa - skomentował Jacek Jelonek. - Uuu, dobra forma! - wtórował jego partner.

W galerii prezentujemy zdjęcia Damiana Michałowskiego z wczasów All Inclusive

Sonda "Pytanie na śniadanie" czy "Dzień dobry TVN? Które pasmo śniadaniowe wolisz? Nie oglądam telewizji Zawsze budzę się z "Pytaniem na sniadanie" Każdy dzień zaczynam z "Dzień dobry TVN" Cały tydzień czekam na "Halo, tu Polsat" Oglądam wszystko po trochu