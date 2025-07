Choć w dobie mediów społecznościowych wiele gwiazd chwali się ekskluzywnymi prezentami – biżuterią, podróżami czy markowymi gadżetami – Mateusz Damięcki postawił na coś zupełnie innego. Z okazji urodzin swojej żony nie tylko zadbał o nietypowy upominek, ale także podzielił się jego głębokim znaczeniem z obserwatorami.

Mateusz Damięcki i prezent z pupą w tle! Internauci przecierają oczy

Na Instagramie Mateusz Damięcki opublikował zdjęcie obrazu, który zamówił specjalnie z myślą o Paulinie. Dzieło, przedstawiające ich rodzinę, dalekie jest od klasycznego portretu – to pełna symboli, humoru i czułości kompozycja, która – jak sam aktor podkreślił – "znaczy więcej, niż ktokolwiek poza nami może sobie wyobrazić".

Obraz nie jest tylko ozdobą ściany. Nie obyło się również bez odrobiny dystansu i żartu – Damięcki zdradził, że "pupy ukrył", ale dla ciekawskich dorzucił także własnoręczne zdjęcie rzeźby z Łazienek, by zaspokoić fanów humorystycznych akcentów.

Moja żona dostała ode mnie obraz na urodziny. Przedstawia naszą rodzinę. Ale w mało klasyczny sposób. Czy obraz jest ładny? Takiego pytania w ogóle nie powinno się zadawać w kontekście sztuki. Ten obraz znaczy. Znaczy dużo więcej, niż ktokolwiek poza nami (Pauliną, chłopcami i mną) może sobie wyobrazić. Jest bardzo osobisty. Dlaczego zatem piszę o nim na Instagramie i Facebooku? Dlaczego dzielę się tym, co intymne, czymś, co powinienem zachować tylko dla siebie? Po pierwsze - pupy ukryłem :) dla spragnionych tego, co niewidoczne - doklejona pupa z gołębiem na głowie, z Łazienek, własnoręcznie sfotografowana - napisał Damięcki w sieci.

Wpis nie był jednak tylko o obrazie. Mateusz podziękował autorce obrazu – Marii Szachnowskiej – i zdradził, że zaufanie do jej talentu pojawiło się niemal od razu. Choć spotkali się zaledwie dwa razy, wystarczyło to, by aktor był pewien, że to ona stworzy idealny prezent dla jego ukochanej.

