Daniel Martyniuk nie zostawił suchej nitki na "Tańcu z Gwiazdami". Nieładnie?

Daniel Martyniuk, znany nie tylko jako syn Zenka Martyniuka, ale też z licznych kontrowersji, ponownie znalazł się w centrum medialnego zamieszania. Choć jeszcze niedawno wydawało się, że 34-latek odnalazł spokój i rodzinne szczęście, jego ostatnia aktywność w sieci pokazuje coś zupełnie innego. Po serii postów z rodzinnych spacerów, Daniel znów postanowił podzielić się ze światem swoimi przemyśleniami.

Daniel Martyniuk nie zostawił suchej nitki na "Tańcu z Gwiazdami"

Daniel Martyniuk dał o sobie znać po raz kolejny w mediach społecznościowych, publikując długie oświadczenie dotyczące niedawnego incydentu z udziałem linii lotniczych Wizz Air. To właśnie po tej sytuacji, w której miał wszcząć awanturę o odmowę sprzedaży alkoholu na pokładzie samolotu, Daniel znów stał się bohaterem nagłówków. W nowym wpisie poinformował, że zamierza pozwać przewoźnika.

Na tym jednak się nie skończyło. Wkrótce potem Martyniuk zamieścił kolejny wpis, tym razem odnosząc się do programu "Taniec z Gwiazdami". Na Instagramie pojawiło się krótkie nagranie tańczącej kobiety, które Daniel opatrzył ironicznym komentarzem:

Ona tańczy! "Taniec z Gwiazdami" nie tańczy. Jakby latarni nie mieli (...) Doda mi zaimponowała, wyśmiewając "Taniec z Gwiazdami". Czym jest taniec towarzyski? Przecież to nawet nie do rytmu, ani taktu. Jacyś ludzie robią wygibasy na płaszczyźnie bez poślizgu. Co innego, jakby zrobili program "men... tańczą na lodzie". Zwykli randomowi (których nikt nie zna). Just think about it - napisał w sieci młody Martyniuk.

Sformułowanie o "latarniach" natychmiast wywołało falę pytań wśród internautów, bo nie pierwszy raz pojawia się w słowniku Martyniuka. Kilka tygodni wcześniej artysta opublikował tajemniczy wpis, w którym żądał "oddania latarni", co wtedy również rozbawiło, ale i zaintrygowało fanów.

Niektórzy odbiorcy żartobliwie komentują, że Daniel uwielbia być w centrum uwagi portali plotkarski i dlatego robi wokół siebie takie zamieszanie. Inni z kolei apelują, by 34-latek przemyślał swoje zachowanie, zanim znów podzieli się emocjami z całym światem.

