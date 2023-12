Danuta Holecka szpanuje ma mieście wysłużoną kurtką! Nie do wiary, skąd szefowa Wiadomości TVP ją ma

Danuta Holecka jako szefowa "Wiadomości" TVP jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Nie zawsze jest tak perfekcyjnie ubrana i pomalowana jak w telewizyjnym studiu, zwłaszcza teraz, kiedy jak my wszyscy zmagać się musi z dość intensywną zimą. Na szczęście jest do niej dobrze przygotowana. Wszystko dzięki ciepłemu odzieniu. Ostatnio fotoreporterzy na mieście spotkali Danutę Holecką, która szpanowała wysłużoną kurką wartą fortunę! Nie do wiary, skąd gwiazda TVP ją ma!