Danuta Martyniuk pędzi do Zenka i... łamie przepisy

Odmieniona Danuta Martyniuk w "Mówię Wam"

Danuta Martyniuk (58 l.) bryluje ostatnio w mediach głównie za sprawą niezwykłej metamorfozy, którą przeszła. Rozmowa na ten temat była pretekstem do zaproszenia gwiazdy do programu "Mówię Wam" w TVN7.

- Niektórzy się zachwycają, niektórzy nie (...) Bardzo dobrze się czuję. Jest mi super. Dla kogo te poprawki były? Dla Zenka (55 l.) i dla hejterów. Hejtowali mnie w ten sposób, że wyglądam źle, że jestem za gruba, że wyglądam jak mama Zenka, i to mnie najbardziej zabolało. Czytałam i martwiłam się tym, smutno mi było, przykro, ale teraz to już się śmieję z tych komentarzy - powiedziała Danuta Martyniuk w rozmowie z Mateuszem Hładkim. Kilka tygodni wcześniej w "Halo tu Polsat" wyliczała: - Ja zrobiłam lifting twarzy, nos, poprawiłam powieki górne i to wszystko - zapewniła. Oprócz tego nie da się też nie zauważyć nowej, bujnej fryzury w kolorze blond i znacznie szczuplejszej sylwetki.

Danuta Martyniuk łamie przepisy. Tak się spieszyła do Zenka?

W rozmowie pojawił się też wątek krnąbrnego Daniela Martyniuka, jedynego syna pary, który aktualnie znowu rozrabia. Danuta wydawała się zakłopotana, szybko ucinając temat słowami "Wierzę, że się poukłada. Ja jestem dobrej myśli".

Po wywiadzie w TVN Danuta wsiadła do luksusowego, wartego około ćwierć miliona, białego Mercedesa i pognała do rodzinnego Białegostoku. Żona Zenka tak spieszyła się do domu, że aż... złamała przepisy. Na zdjęciach paparazzi widać wyraźnie, jak przecina linię ciągłą, co jest niedozwolone. Co prawda kara która za to grozi to 100 zł mandatu i jeden punkt karny, więc pewnie Danuta bardzo by tego nie odczuła, natomiast jest to niebezpieczne zachowanie na drodze. Na przyszłość "Super Express" radzi - więcej uważności, pani Danuto!

