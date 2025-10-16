Diane Keaton nie żyje. Jej ostatni wpis na Instagramie chwyta za serce

Diane Keaton przez ponad pięć dekad budowała swoją pozycję jako jedna z najbardziej cenionych aktorek w Hollywood. Urodzona w 1946 roku w Los Angeles, zaczynała od teatru, by później stać się ikoną kina dzięki współpracy z Woodym Allenem i występom w największych hollywoodzkich produkcjach. Zdobywczyni Oscara, Złotego Globu i nagrody BAFTA zyskała uznanie nie tylko za swój kunszt aktorski, ale też autentyczność, poczucie humoru i niepowtarzalny styl.

Zobacz też: Szok, co wyszło na jaw po śmierci Diane Keaton. Wygadał się jej znajomy

To ostatni wpis Diane Keaton w sieci. Wzruszające!

Informacja o jej śmierci pojawiła się w niedzielę 11 października i błyskawicznie obiegła media. Dla wielu osób była to wiadomość, w którą trudno było uwierzyć. Znani przyjaciele z branży filmowej publikowali w mediach społecznościowych wzruszające wpisy, żegnając aktorkę w osobisty sposób.

Jedną z pierwszych, które zabrały głos, była Goldie Hawn, współpracująca z Keaton przy kultowym filmie "Zmowa pierwszych żon" z 1996 roku. W emocjonalnym poście na Instagramie wspomniała koleżankę z branży. Słowa uznania popłynęły także od Kimberly Williams-Paisley, która występowała u boku Keaton w serii "Ojciec panny młodej".

Zobacz też: Znana jest przyczyna śmierci Diane Keaton. Rodzina aktorki wydała oświadczenie

Diane Keaton przez całe życie była nie tylko artystką, ale i inspiracją dla kobiet na całym świecie. Z pasją angażowała się w działalność społeczną, wspierała młodych twórców i nie bała się mówić o swoich przekonaniach.

W ostatnich latach aktorka pozostawała bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dzieląc się z fanami fragmentami swojego życia. Często publikowała zdjęcia swojego ukochanego golden retrievera, Reggiego, który towarzyszył jej na co dzień. Ostatni post na jej profilu, opublikowany 11 kwietnia 2025 roku, przedstawiał właśnie ich dwoje, Diane i Reggiego, w kampanii dla marki Hudson Grace.

Zobacz też: Diane Keaton nie żyje. Legendarna aktorka miała 79 lat

Zobacz naszą galerię: Diane Keaton nie żyje. Jej ostatni wpis na Instagramie chwyta za serce

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...