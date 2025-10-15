Szok, co wyszło na jaw po śmierci Diane Keaton. Wygadał się jej znajomy

Diane Keaton przez całe życie udowadniała, że sława nie idzie w parze z egoizmem. Aktorka, znana z takich hitów jak "Annie Hall" czy "Lepiej późno niż później", nie ograniczała się do świata filmu. Mało kto wiedział, że z własnych środków finansowała akcje charytatywne, wspierała organizacje pomagające ofiarom przemocy domowej i bezdomnym, a także… sama rozdawała posiłki potrzebującym. Dopiero po jej śmierci prawdę o jej cichej działalności ujawnił Evan J. Fox - właściciel food trucków Yeastie Boys Bagel z Los Angeles. W rozmowie z "The Daily Mail" wspominał, że Keaton była "duszą każdej inicjatywy".

Nowe wieści o Diane Keaton. Szok, co wyszło po jej śmierci

Fox poznał Keaton w 2022 roku podczas pracy przy filmie "Mack and Rita". To wtedy ich drogi skrzyżowały się po raz pierwszy, a współpraca szybko przerodziła się w przyjaźń i wspólne działania społeczne. Aktorka z własnej inicjatywy zaangażowała się w akcje organizowane przez fundację The People Concern, grupę non-profit wspierającą osoby w kryzysie bezdomności oraz ofiary przemocy.

Jak opowiadał Fox, Keaton nie tylko przekazywała pieniądze, ale też pojawiała się osobiście, często w dżinsach i czapce z daszkiem, pomagając wydawać jedzenie.

Diane sama uczestniczyła w wydarzeniach charytatywnych, karmiąc osoby bez dachu nad głową, a także przyjeżdżając ciężarówkami, aby pomóc mi i naszym pracownikom rozdawać jedzenie - mówił Fox w rozmowie z dziennikarzami.

To właśnie wtedy powstał pomysł, by uhonorować aktorkę w symboliczny sposób. Ekipa Yeastie Boys stworzyła specjalną kanapkę, "The Diane Bagel", która początkowo była dostępna tylko dla znajomych, a dziś sprzedawana jest jako hołd dla Keaton i jej wyjątkowej działalności.

Już podczas pandemii COVID-19, kiedy większość osób izolowała się od świata, Diane wspierała fundację. W 2020 roku wzięła udział w gali Celebrating Change, wspierając zbiórkę środków na rzecz ofiar przemocy domowej.

