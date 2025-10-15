Szok, co wyszło na jaw po śmierci Diane Keaton. Wygadał się jej znajomy

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-10-15 12:29

Świat opłakuje Diane Keaton, legendarną aktorkę, która przez dekady zachwycała na ekranie. Dopiero po jej śmierci ujawniono, jak ogromne serce miała poza planem filmowym. Gwiazda Hollywood od lat angażowała się w pomoc najbardziej potrzebującym, nie oczekując przy tym rozgłosu.

Diane Keaton przez całe życie udowadniała, że sława nie idzie w parze z egoizmem. Aktorka, znana z takich hitów jak "Annie Hall" czy "Lepiej późno niż później", nie ograniczała się do świata filmu. Mało kto wiedział, że z własnych środków finansowała akcje charytatywne, wspierała organizacje pomagające ofiarom przemocy domowej i bezdomnym, a także… sama rozdawała posiłki potrzebującym. Dopiero po jej śmierci prawdę o jej cichej działalności ujawnił Evan J. Fox - właściciel food trucków Yeastie Boys Bagel z Los Angeles. W rozmowie z "The Daily Mail" wspominał, że Keaton była "duszą każdej inicjatywy".

Zobacz też: Diane Keaton nie żyje. Przyjaciółka ujawnia dramatyczne szczegóły ostatnich miesięcy życia gwiazdy!

Nowe wieści o Diane Keaton. Szok, co wyszło po jej śmierci

Fox poznał Keaton w 2022 roku podczas pracy przy filmie "Mack and Rita". To wtedy ich drogi skrzyżowały się po raz pierwszy, a współpraca szybko przerodziła się w przyjaźń i wspólne działania społeczne. Aktorka z własnej inicjatywy zaangażowała się w akcje organizowane przez fundację The People Concern, grupę non-profit wspierającą osoby w kryzysie bezdomności oraz ofiary przemocy.

Jak opowiadał Fox, Keaton nie tylko przekazywała pieniądze, ale też pojawiała się osobiście, często w dżinsach i czapce z daszkiem, pomagając wydawać jedzenie.

Diane sama uczestniczyła w wydarzeniach charytatywnych, karmiąc osoby bez dachu nad głową, a także przyjeżdżając ciężarówkami, aby pomóc mi i naszym pracownikom rozdawać jedzenie - mówił Fox w rozmowie z dziennikarzami.

To właśnie wtedy powstał pomysł, by uhonorować aktorkę w symboliczny sposób. Ekipa Yeastie Boys stworzyła specjalną kanapkę, "The Diane Bagel", która początkowo była dostępna tylko dla znajomych, a dziś sprzedawana jest jako hołd dla Keaton i jej wyjątkowej działalności.

Już podczas pandemii COVID-19, kiedy większość osób izolowała się od świata, Diane wspierała fundację. W 2020 roku wzięła udział w gali Celebrating Change, wspierając zbiórkę środków na rzecz ofiar przemocy domowej.

Zobacz też: Diane Keaton nie żyje. Legendarna aktorka miała 79 lat

Zobacz naszą galerię: Diane Keaton nie żyje. Przyjaciółka ujawnia dramatyczne szczegóły ostatnich miesięcy życia gwiazdy!

Diane Keaton
12 zdjęć
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Stanisława Ryster, Zofia Kucówna i Andrzej Kopiczyński. Burzliwe życie gwiazd TVP. Niezapomniani
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE
HOLLYWOOD