Dlaczego Zenek Martyniuk został obrzucony jajkami podczas koncertu? To się nie mieści w głowie, obrzydliwe chamstwo

Zenon Martyniuk wraz z zespołem Akcent występował we Włodawie co najmniej kilka razy. Nic nie zapowiadało więc skandalu, jaki wydarzył się podczas ostatniego koncertu. Niespodziewanie jeden z mężczyzn postanowił bowiem obrzucić artystę i zespół jajkami! Zdenerwowany Martyniuk od razu chwycił za mikrofon i wyznał, że coś takiego zdarzyło się po raz pierwszy od ponad 30 lat występowania na scenie. - Jeszcze nigdy wcześniej nie spotkałem się z takim czymś, a zagrałem chyba kilkanaście tysięcy koncertów. I co mamy tego pana? Panowie ochroniarze. Chcielibyśmy jego poznać na scenie. Jak taki chojrak, to go zapraszamy. Nasz basista chciałby go poznać - stwierdził Zenek Martyniuk, wyjątkowo rozżalony. Wokalista stwierdził nawet, że najchętniej po prostu zszedłby ze sceny i zakończył występ, ale umowa zobowiązuje go do dokończenia koncertu. Dlaczego ktoś obrzucił jajkami Martyniuka i jego zespół? Obrzydliwe chamstwo.

Tajemniczy mężczyzna podszedł bliżej sceny, gdy występował na niej Zenek Martyniuk i zespół Akcent, a następnie obrzucił artystów jajkami. Dlaczego? Nie do końca wiadomo, bo mężczyzna szybko uciekł z miejsca zdarzenia. W sieci pojawiają się natomiast komentarze świadków, że wyglądał dość "niemrawo" - być może był pod wpływem alkoholu albo po prostu chciał "zabłysnąć". A może zwyczajnie nie lubi piosenek Martyniuka? Jedno jest pewne: nic nie usprawiedliwia takiego chamskiego zachowania. Jeśli "fan" nie lubił utworów disco-polowych, to wystarczyło nie przychodzić na koncert bądź zwyczajnie wrócić do domu. Pozostaje mieć nadzieję, że takie incydenty nie będą się powtarzać.

