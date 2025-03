Do Polski przylatuje wielka gwiazda! Nie miała lekkiego życia. Anastacia świętuje 25-lecie kariery

Anastacia to prawdziwy fenomen. Gdy publiczność w 2000 roku po raz pierwszy usłyszała jej głos, była w szoku, że wydobywa się on z drobniutkiej blondynki. Oryginalna, czarna barwa głosu sprawiła, że jej przebój "I'm outta love" z miejsca trafił na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Także w Polsce.

W tym roku gwiazda świętuje 25-lecie wydania swojej debiutanckiej płyty i nie ominęła Polski. Już 30 marca zawita do Warszawy i zagra jubileuszowy koncert w popularnym klubie Stodoła. Anastacia to jedna z najczęściej koncertujących w Europie amerykańskich gwiazd.

Jestem niezwykle podekscytowana możliwością ponownego koncertowania w Europie i czuję się zaszczycona, że mogę występować w tylu pięknych miejscach dla moich wyjątkowych fanów. Nie miałam okazji zrobić trasy koncertowej promującej mój pierwszy album, co sprawia, że ta trasa jest jeszcze bardziej niezwykła. Nie mogę uwierzyć, że minęło 25 lat od "Not That Kind", na pewno będziemy świętować w prawdziwym stylu Anastacii. To będzie jedna wielka rocznicowa impreza. Nie mogę się doczekać, żeby was wszystkich tam zobaczyć!