Doda apeluje o pomoc dla chorego kolegi. Szok, co wyjawiła!

Doda, znana z bezpośredniości i ogromnego serca, rzadko prosi o pomoc publicznie. Tym razem zrobiła jednak wyjątek. Na swoim Instastory opublikowała emocjonalny apel, w którym błaga o wsparcie dla Wojtka – scenografa "Dziewczyn z Dubaju", który zmaga się z poważnym nowotworem. Artystka poruszyła serca internautów szczerym, pełnym współczucia wyznaniem, w którym nie kryje łez ani wzruszenia.

Doda prosi swoich fanów o pomoc dla chorego kolegi

Chciałabym was prosić o pomoc dla naszego wspaniałego kolegi, Wojtka właśnie z planu [przyp. red. Dziewczyn z Dubaju], który zrobił niesamowitą scenografię. Jeżeli widzieliście ten film, to możecie śmiało stwierdzić, że była ona spektakularna. Wojtek jest złotym człowiekiem, ma niełatwe życie, bo jest tatą dzieci, które mają swoje problemy zdrowotne - mówi na początku zatroskana artystka.

Jak tłumaczy, Wojtek to nie tylko utalentowany artysta, ale przede wszystkim dobry, skromny człowiek, który na co dzień zmaga się z ogromnym ciężarem. Jest ojcem dzieci z problemami zdrowotnymi, a mimo to nigdy nie narzekał.

Ale nigdy nie poznałam tak pokornego, wesołego i dobrego człowieka. I ten właśnie człowiek zachorował na bardzo poważnego raka. I ten właśnie człowiek zachorował na bardzo poważnego raka. Bardzo chciałabym, żebyśmy mu pomogli. Jak wiecie, nigdy nie proszę o pomoc dla siebie. Sama poradziłam sobie z moją sytuacją [przyp. red. zdrowotną], która przy jego sytuacji jest niczym. Proszę, pomóżmy mu! I Wojtek trzymaj się, jesteś wspaniałym artystą! – zaapelowała Doda do swoich fanów i obserwatorów.

W swoim wpisie zaznaczyła również, jak bardzo docenia artystyczny wkład Wojtka w film, który współprodukowała. Scenografia "Dziewczyn z Dubaju" była jednym z najmocniejszych punktów tej produkcji i zyskała uznanie nie tylko widzów, ale także specjalistów z branży filmowej.

