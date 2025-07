Doda w Kościelisku pokazała więcej niż tylko szlaki! Te szorty niewiele zasłoniły!

Doda, znana z nieustannej aktywności scenicznej i odważnych stylizacji, tym razem zaskoczyła fanów inną odsłoną – choć równie efektowną. Po swoim głośnym występie podczas inauguracyjnego koncertu trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Zakopanem, gdzie dała show pełne największych hitów i niespodziewanego duetu z Wandą Kwietniewską, piosenkarka wybrała się na relaksujący pobyt w pobliskim Kościelisku. To właśnie tam, w otoczeniu tatrzańskich krajobrazów i urokliwych dolin, spędziła wolny czas na łonie natury.

Doda chwali się krągłą pupą w sieci

Na swoim InstaStories Doda pochwaliła się wyjątkowo aktywnym dniem – wyruszyła na pieszą wędrówkę z pieskami, podczas której pokonała aż 16 kilometrów! Trasa wiodła przez leśne ścieżki, rzekę i zielone doliny, ale to nie tylko piękne widoki przykuły uwagę internautów.

Doda, jak przystało na ikonę stylu, postawiła na mocno wyeksponowaną stylizację sportową. Miała na sobie dopasowany, różowy komplecik – krótki top na ramiączka, który odsłaniał jej plecy i ramiona oraz obcisłe, ultrakrótkie szorty, dzięki którym fani mogli podziwiać jej wytrenowane pośladki. Całość uzupełniła sportowymi butami i ogromnymi okularami. Stylizacja była bardzo efektowna!

Na zdjęciach i nagraniach, które trafiły do sieci, widać również, jak artystka pozuje w malowniczych okolicznościach przyrody – z czterolistną koniczyną w dłoni i szerokim uśmiechem.

Warto dodać, że Kościelisko to jedno z najczęściej wybieranych miejsc przez miłośników Tatr. Znajdują się tu słynne doliny – Chochołowska i Kościeliska – liczne trasy piesze i rowerowe oraz jaskinie. To idealna przestrzeń dla tych, którzy chcą poczuć kontakt z naturą, nie rezygnując z komfortu. Nic dziwnego, że i Doda znalazła tu swoją chwilę wytchnienia. Wokalistka znana jest z tego, że chętnie dzieli się z fanami codziennością, jednak dba o to, by każda jej publikacja miała odpowiednio długi pazur. Jej relacja z pobytu w górach nie była wyjątkiem.

