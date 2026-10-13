Doda chwali się jędrnymi pośladkami. Są twarde jak skała! Tak zaczęła swój drugi camp

Doda pokazała pośladki, których można jej pozazdrościć

Doda uwielbia trenować, robi to od lat, ćwiczy nawet podczas wakacyjnych wyjazdów. Poza tym bardzo dba o zdrową dietę, a to wszystko widać gołym okiem, wystarczy spojrzeć na ciało tej szalenie zadbanej 42-latki. Gwiazda postanowiła zainspirować swoje fanki do treningów i to akurat w czasie, gdy wystartowała druga edycja jej campu. Dorota na swoim instagramowym profilu dodała krótki filmik nagrany w hotelowym pokoju. Pozowała do niego ubrana w bordowe, obcisłe wdzianko treningowe. Top odsłaniał umięśniony brzuch i eksponował biust, a legginsy podkreślały wyćwiczone pośladki. Od gwiazdy nie dało się oderwać oczu! Doda stanęła tyłem, by zaprezentować swoje atuty. Robiła miny i łapała pozy.

W komentarzach zapraszam do wypisywania reszty moich zalet - napisała.

Internauci byli zachwyceni:

"Jestem babą. Czy obejrzałam to 10 razy? Być może", "Moim zdaniem Twoja największą zaletą jest to, że od zawsze jesteś SOBĄ! Przy wszystkich i wszędzie", "Kocham", "WOW!", "Diwa", "Boska".

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Gwiazda wystartowała z drugą edycją Doda Mega Camp. Ile to kosztuje?

12 października Doda znów zabrała swoje fanki na obóz sportowy. W ofercie obiecała, że uczestniczki wzmocnią swoje ciała dzięki treningom z topowymi trenerami, uporządkują głowę i emocje, zdobędą praktyczną wiedzę o zdrowiu fizycznym, emocjonalnym, a nawet o ziołolecznictwie, otrzymają porady psychologiczne i dietetyczne, doświadczą relaksu i będą trenować oddech, a wszystko w pięknym hotelu, ze zdrowym pożywieniem, naparami i shotami witaminowymi.

Doda w opisie do campu podkreśliła, że od uczestniczek wymaga motywacji, determinacji i punktualności. Obóz potrwa 6 dni, a cena za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym to 8100 zł. Do pokoju jednoosobowego trzeba dopłacić 2640 zł i wtedy kwota do zapłaty za camp wynosi 10 740. Gwiazda zapewnia swoim podopiecznym 5 noclegów w luksusowych warunkach, 3 posiłki, treningi, warsztaty, a także wieczorne atrakcje.

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Wywiad z Dodą na Doda Mega Camp!

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