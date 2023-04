Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan raczej za sobą nie przepadają, o czym mogą świadczyć ich różne wypowiedzi, wygłaszane na przestrzeni ostatniego czasu. Nic dziwnego, w końcu Dorota "Doda" Rabczewska i Radosław Majdan, aktualny mąż Rozenek, byli ze sobą pięć lat. Związek zakończył się, kiedy wokalistka odkryła, że jest zdradzana. W 2016 roku Radek wziął ślub z Małgorzatą i ustatkował się. Para doczekała się nawet potomstwa. Skąd wziął się konflikt między panami? Doda w jednym z wywiadów powiedziała, że jej zdaniem to Rozenek go rozpoczęła. Ponoć miała być do tego stopnia zazdrosna o Dorotę, że "zabroniła mężowi kontaktów z nią". Doda jednak też nie pozostawała dłuższa, sugerując, że Rozenek ukrywa prawdziwy wiek, że podrobiła swój dowód osobisty i na dodatek kopiuje styl charakternej wokalistki. Teraz okazuje się, że odwieczny konflikt może zostanie zażegnany, a wszystko za sprawą "Dzień dobry TVN". Niewykluczone, że Doda i Rozenek-Majdan będą musiały współpracować na wizji!

Doda i Rozenek będą współpracować?! Sensacja! To mogłoby zakończyć odwieczny konflikt

Po tym, jak Doda po raz kolejny podkreśliła w mediach, że ma "bana w TVN", do programu "Dzień dobry TVN" zaprosił ją jeden z prowadzących - Marcin Prokop, który postanowił udowodnić, że jego pracodawca "nic nie ma" do Doroty Rabczewskiej. Wszystko wskazuje na to, że do wizyty Dody w TVN faktycznie po latach dojdzie. A kto poprowadzi z nią wywiad? Media spekulują, że być może mogłaby to być Małgorzata Rozenek-Majdan! Panie musiałyby wtedy współpracować. O sprawę Rozenek postanowił zapytać serwis wp.pl, a Małgorzata - choć nie do końca wprost - stwierdziła, że nie miałaby z tym problemu.

- Tak, jak nie mam problemu z tym, żeby zostawać do ostatniego dziennikarza na konferencjach ramówkowych, bo to jest element mojej pracy, tak samo nie miałabym problemu w rozmowie z kimkolwiek, jeżeli tego wymagałoby poprowadzenie programu - powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z Wirtualną Polską.

Myślicie, że mogłoby do tego dojść? Kto wie, może panie zakopałyby wówczas topór wojenny. Czas pokaże! Czekamy.

