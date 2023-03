Doda jest ostatnio na fali swojej popularności. Mocną współpracę podjęła z Polsatem, gdzie emitowano jej program "12 kroków do miłości", ale ostatnio wróciła też na ekran Telewizji Polskiej, występując w śniadaniówce "Pytanie na śniadanie", choć nie tylko tam. W życiu prywatnym też jej się powodzi, a miłość z Dariuszem Pachutem kwitnie. Niewykluczone, że wkrótce Doda powróci także na ekrany TVN-u! Okazuje się bowiem, że ma zaliczyć wielki powrót po latach do tej stacji. Jest to informacja niezwykle sensacyjna, ponieważ do tej pory mówiło się, że Doda od lat ma "bana" w TVN z uwagi na swój konflikt z Agnieszką Woźniak-Starak. I choć panie nie mówią o sobie od dawna, to sprawa ma być na tyle poważna, że TVN postanowił nie zapraszać Dody. Teraz ma się to zmienić, co potwierdziła w mediach społecznościowych sama wokalistka.

Doda pojawi się w TVN! Wielki powrót po latach, będzie się działo. Zabawi na dłużej?

Doda niedawno nawiązała kontakt z Marcinem Prokopem, który postanowił odpowiedzieć na zarzuty, jakoby Rabczewska miała "bana w TVN". Prezenter zaprosił ją wówczas do "Dzień dobry TVN" i wszystko wskazuje na to, że wizyta się odbędzie. Niedawno Dodę na Instagramie zapytała o to fanka.

- Doda, czy wizyta w "Dzień dobry TVN" odbędzie się? - padło pytanie. - Tak! Będzie [emotka ognia]", odpisała wprost Doda.

Wersja na temat tego, czy faktycznie Doda zawita w śniadaniówce TVN, czy nie, zmieniała się kilka razy, więc niektórzy fani podchodzą do sprawy z dystansem, ale większość nie posiada się ze szczęścia. Wielki powrót Rabczewskiej do TVN-u to byłaby prawdziwa sensacja. Z wypiekami na twarzy czekamy, czy rzeczywiście do tej wizyty dojdzie. Kto wie, być może Doda zawita tam na dłużej.

