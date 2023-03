i Autor: INSTAGRAM

To będzie udany związek

Doda znalazła miłość na całe życie?! Jasnowidz Glanc zobaczył jej przyszłość. "Ona ma w sobie siłę..."

Doda (39 l.) i Dariusz Pachut (37 l.) od jakiegoś czasu tworzą szczęśliwy związek. Oprócz przyciągającego charakteru, oboje wyglądają fenomenalnie, co sprawia, że fani od urazu mianowali ich "parą idealną". Czy jest to jednak miłość na całe życie? Jasnowidz Wojciech Glanc zobaczył przyszłość Dody i nie ma wątpliwości. "Ona ma w sobie siłę...", mówi w rozmowie z "Super Expressem" i zdradza, co dostrzegł w swojej wizji.