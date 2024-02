Dawid Kwiatkowski wraca do "The Voice"? Po tym wyznaniu fani oszaleli z radości

Doda partnerzy. Piosenkarka skończyła 40 lat

Doda, która właśnie skończyła 40 lat, do wielkiego świata show-biznesu wtargnęła z ogromnym impetem. Gdy była jeszcze nastolatką, wystąpiła w programie "Bar" na Polsacie, gdzie doszło do pierwszego skandalu z jej udziałem. Doda wówczas w toalecie oddała się miłosnym igraszkom z ówczesnym partnerem - Michałem! Mimo że piosenkarka była w nim bardzo zakochana, niedługo po zakończeniu programu związała się z Radosławem Majdanem. Znany bramkarz ponoć chciał poznać Dorotę Rabczewską po tym, gdy zobaczył ją w hicie Polsatu. Potem Doda i Majdan wzięli ślub. Po latach ich relacje uległy znacznemu pogorszeniu. W końcu małżeństwo zakończyło się rozwodem. Po Damianie i Radosławie Majdanie wokalistka związana była m.in. z Nergalem, Emilem Haidarem i Emilem Stępniem. Obecnie partnerem Dody jest Dariusz Pachut, z którym w zeszłym roku na jakiś czas miała się rozstać. Piosenkarka konsekwentnie od lat powtarza, że nie chce mieć dzieci i widać, że się tego trzyma przy każdym partnerze. A trochę ich w końcu było. Malo kto wie, że Doda miała chłopaka jeszcze przed Damianem.

Kim jest pierwszy partner Dody? Potem Dorota Rabczewska miała dziewczynę

Pierwszym partnerem obchodzącej 40. urodziny piosenkarki był Michał. O swojej pierwszej miłości Dorota Rabczewska niemal wcale nie mówi. Wiemy tylko, że pierwszy chłopak Dody ma na imię Michał i w młodości grał na perkusji. Zaczęli spotykać się, gdy artystka miała 12 lat, a on -16. W tym wieku to naprawdę duża różnica. Później - po jakimś czasie "chodzenia" - Dorota miała się nawet z nim całować. Co ciekawe, gdy już się rozstali, Doda była w związku z kobietą. - Iza była moją miłością, chodziłyśmy za rękę, całowałyśmy się i pływałyśmy kajakami. Miałam kolczyki w pępku, nosie i w języku. Odpaliłam też wrotki w te wakacje! - wspominała z sentymentem piosenkarka w rozmowie z magazynem "Party". Dziewictwo artystka straciła właśnie z kobietą! - Byłam zakochana w dziewczynie. Żaden chłopak mnie nie rozdziewiczył - zdradziła w programie "Hejt Park" w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim.

