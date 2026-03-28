Doda przestała to ukrywać. Wyszła prawda o koncercie na Stadionie Narodowym

Kim jest Doda?

Doda, czyli Dorota Rabczewska, to niekwestionowana ikona polskiego popu, wokalistka, autorka tekstów i osobowość medialna. Karierę zaczynała w zespole Virgin, z którym wylansowała hity takie jak „Dżaga” czy „2 bajki”.

W swojej karierze zdobyła liczne nagrody, w tym prestiżowe statuetki MTV Europe Music Awards. Doda to także pionierka formatów reality show w Polsce – od legendarnego programu „Bar”, przez „12 kroków do miłości”, aż po „Doda. Dream Show”. Artystycznie przeszła ewolucję od rockowej rebeliantki do diwy dance-popu, czego dowodem jest sukces diamentowego albumu „Aquaria”. Poza muzyką spełnia się jako producentka filmowa (hit „Dziewczyny z Dubaju”) i aktywistka.

Doda i jej koncert na Stadionie Narodowym - ceny

Doda w 2026 roku ogłosiła, że dokładnie w sobotę, 7 sierpnia 2027 o godzinie 20 odbędzie się jej wielki koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie. Od początku wokalistka zaznaczał, że jej występ wyznaczy nowe standardy w koncertowaniu w Polsce. Widowisko ma opierać się na skomplikowanej scenografii (w tym motywach wody), licznych zapadniach, efektach pirotechnicznych i udziale światowej klasy tancerzy.

Ceny biletów:

Płyta GC EE: 386,95 zł - 419,65 zł (bilet: 355,00 - 385,00 zł + opłata: 31,95 - 34,65 zł);

Płyta GC: 321,55 zł - 354,25 zł (bilet: 295,00 - 325,00 zł + opłata: 26,55 - 29,25 zł);

Płyta GA: 277,95 zł - 310,65 zł (bilet: 255,00 - 285,00 zł + opłata: 22,95 - 25,65 zł);

Kat. I: 365,15 zł - 397,85 zł (bilet: 335,00 - 365,00 zł + opłata: 30,15 - 32,85 zł);

Kat. II: 267,05 zł - 299,75 zł (bilet: 245,00 - 275,00 zł + opłata: 22,05 - 24,75 zł);

Kat. VIP: 926,50 zł (bilet: 850,00 zł + opłata: 76,50 zł).

Są one jeszcze dostępne w sprzedaży.

Doda wprost o Stadionie Narodowym. Na to była gotowa

Doda była gościnią podcastu "WELLcome w popkulturze", który prowadzi znana polska dziennikarka Dorota Wellman. Nie ukrywała, że jest ciekawa, jak wygląda temat koncertu piosenkarki na Stadionie Narodowym. Wprost zapytała Dodę, czy planuje mieć stadion wyprzedany i pełny ludzi.

- Dla mnie realizacja koncertu nie równa się ze sprzedażą koncertu. Tylko ze zrobieniem takiego show'u, o jakim marzę. A zrobienie takiego show'u, o jakim marzę, wiąże się z ogromnymi budżetami, które już po części mam, ponieważ nie deklarowałabym tego koncertu, gdybym nie miała środków do tego - powiedziała Doda.

Ma ona określoną wizję i przez długi czas szukała na to pieniędzy. Plany trwały kilka lat - niedawno się okazało, że znaleźli się ludzie, którzy zaproponowali dofinansowanie tego wydarzenia.

- Dla mnie to i tak się uda. Spełniłam swoje marzenie. Podpisałam kontrakt z reżyserem, o którym mogłam tylko marzyć 10 lat temu. Kolejne dla mnie uda się to jest to, że mam już część pieniędzy na te rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne, czyli widowisko. Jestem w stanie nawet zrezygnować ze swojej gaży tylko po to, żeby zrobić koncert, o jakim zawsze marzyłam. Nie gram dla pieniędzy - podsumowała Doda.

