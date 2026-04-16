Doda reaguje na głośny wywiad Edyty Górniak. Zaskakujące słowa o odwadze piosenkarki

Edyta Górniak - nowy wywiad

Edyta Górniak wielokrotnie udowodniła, że potrafi głośno mówić o sprawach budzących kontrowersje, nawet pod groźbą zmasowanej krytyki ze strony opinii publicznej. Gwiazda chętnie dzieli się przemyśleniami na temat swojej relacji z Bogiem w mediach społecznościowych, zaznaczając przy tym wyraźnie, że prawdziwa wiara wcale nie wymaga cotygodniowych wizyt w świątyni. W trakcie szczerej rozmowy przeprowadzonej przez Cypriana Majchera wokalistka postanowiła wprost ocenić obecną sytuację instytucji Kościoła katolickiego.

Chrystus mówił, ale nie pamięta się tych słów, że Królestwo Boże jest w tobie. Nie potrzebujesz pośrednika, pana księdza, który weźmie pieniądze i powie ci, czy możesz być rozgrzeszony, czy nie. Jesteśmy sobie równi w obliczu Boga. (...) To są bardzo trudne wątki, nie chcę tam przenosić uwagi ludzi. My musimy skupić się na boskości i na tym, co chcemy tworzyć, a nie na tym, czego nie chcemy. Lubię chodzić do kościoła, ale chodzę sama - wyjawiła.

W trakcie tej samej rozmowy gwiazda polskiej estrady zasugerowała również znajomość wydarzeń zaplanowanych na nadchodzące stulecie. Fragmenty tego nagrania natychmiast rozeszły się po sieci, docierając ostatecznie do Dody. Słynna skandalistka postanowiła odnieść się do tych rewelacji, przyznając otwarcie, że choć nie podziela absolutnie wszystkich poglądów koleżanki z branży, to jest pełna podziwu dla jej bezkompromisowej postawy.

Doda komentuje wywiad Edyty Górniak o duchowości

Nowy materiał wideo z udziałem Edyty Górniak stał się dla Dody wieczornym seansem, który wywarł na niej gigantyczne wrażenie. Wokalistka postanowiła wykorzystać swoje zasięgi w mediach społecznościowych, aby gorąco zachęcić swoich obserwatorów do przesłuchania całej rozmowy. Piosenkarka zwróciła szczególną uwagę na odwagę autorki hitu "To nie ja", doskonale zdając sobie sprawę z tego, że tego typu wyznania nieuchronnie sprowokują falę złośliwych komentarzy o oderwaniu od rzeczywistości.

Przed snem polecam wam zapoznać się z najnowszym podcastem Edyty Górniak. Wiem, że teraz się zakrztusiliście, ale zanim zaczniecie kpić czy powątpiewać czy po prostu wyśmiewać, jest to naprawdę bardzo dobry podcast. Nie utożsamiam się z całą treścią, która jest tam przez Edytę wypowiedziana, ale w większości są to naprawdę treści, które chciałabym, żeby coraz więcej osób rozumiało. Zdaję sobie sprawę, że będzie obiektem i kpin, i podśmiechujek i oczywiście szyderstwa. Zauważyłam, że nie ma co na siłę zmuszać ludzi do tego, żeby otwierać oczy, być coraz bardziej świadomym, bo to wymaga dużo pracy nad sobą, ale też czasu, żeby przeczytać parę książek. (...) Jeżeli jest jakaś garstka ludzi, którzy naprawdę chcą się rozwijać duchowo, to bardzo polecam wam ten podcast, jest świetny. Gratuluję Edycie odwagi, bo wiem, z czym będzie się teraz mierzyć. Zanim zaczniecie wykazywać kolejny poziom ignorancji i wyśmiewania, bo już widzę tę serię tiktoków, instagramów i youtube'ów, jak to Edyta "odleciała", to przeczytajcie chociaż trzy książki.

Korzystając z okazji, artystka postanowiła podsunąć swoim fanom kilka propozycji czytelniczych, które jej zdaniem warto zgłębić. Piosenkarka wyliczyła następujące tytuły:

Pozycja opowiadająca o uwalnianiu drzemiącego w nas, nadprzyrodzonego potencjału

Książka skupiająca się na koncepcji transferingu

Dzieło literackie poruszające fascynujący temat wędrówki ludzkich dusz

