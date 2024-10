Doda szykowała się do ślubu z Pachutem. A tu taka drama. Ujawniamy plany piosenkarki

Byli taką ładną parą. Doda (40 l.) bardzo pilnowała, by media nie żyły jej związkiem z Dariuszem Pachutem (38 l.). Nie chciała popełniać tych samych błędów, co przy swoich poprzednich relacjach. Ale, jak widać, nic to nie dało. Bo choć para była zaręczona, a Doda już snuła plany ślubne, właśnie z hukiem się rozstali. Poznajcie szczegóły.