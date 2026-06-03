Doda ujawnia źródło swojego majątku. Pierwszy milion przyniosła jej nieoczekiwana branża

Droga zawodowa Dody obfitowała w wiele trudnych momentów oraz spektakularnych sukcesów. Gwiazda wielokrotnie udowadniała swoją determinację i wciąż pozostaje niezwykle aktywna w krajowej branży muzycznej. Znakomite wyniki sprzedaży osiągnął jej niedawny album „Aquaria”, a także autorski serial dokumentalny oraz najnowszy utwór zatytułowany „Pamiętnik”. Wokalistka przygotowuje się obecnie do wielkiego solowego występu na PGE Narodowym zaplanowanego na sierpień 2027 roku.

Zarobki Dody i jej kontrakty reklamowe

Piosenkarka od dawna zalicza się do grona najbardziej majętnych postaci rodzimego świata show-biznesu. Sama zainteresowana otwarcie przyznaje, że wycenia swój roczny udział w akcjach promocyjnych na minimum milion złotych. Działalność artystyczna wcale nie stanowi podstawy jej domowego budżetu. W rozmowie z dziennikarzami Radia Eska piosenkarka szczerze odpowiedziała na pytanie o główne źródło swoich ogromnych dochodów.

Na pewno nie na muzyce. Myślę, że na wszystkich pobocznych moich biznesach. Nigdy na muzyce nie zarabiałam, a wręcz dokładałam do tego. Wszystkie moje występy, wszystkie moje show, mimo że dostawałam największą stawkę, wszystko szło na wszystkich innych dookoła - stroje, tancerze, pirotechnika, scenografia. To było zawsze dla mnie najważniejsze. Nawet trasy koncertowe to była kwestia inwestowania w to, dokładania i czerpania z tego ogromnej satysfakcji. Jak oglądam teraz te DVD koncertowe, to wiem, że nikt tego lepiej nie zrobi, a jeżeli zrobi, to mając za sobą zaplecze w postaci kampanii reklamowych, banków, niesamowitych sponsorów, których ja nigdy nie miałam.

Gwiazda w najnowszym wywiadzie udzielonym portalowi ESKA.pl postanowiła pójść o krok dalej w swoich szczerych wyznaniach. Tym razem piosenkarka szczegółowo opowiedziała o tym, w jaki dokładnie sposób zgromadziła na koncie swój pierwszy milion złotych.

Pierwszy milion Dody. Jak osiągnęła sukces finansowy?

Początki obecności wokalistki na scenie wymagały od niej ogromnego uporu w walce o rozpoznawalność w hermetycznym środowisku. Prawdziwym punktem zwrotnym w jej medialnym życiu okazał się triumf podczas festiwalu w Sopocie w 2005 roku z piosenką „Znak Pokoju”. Ten konkretny występ całkowicie odmienił bieg jej zawodowej drogi. Piosenkarka jako jedna z pierwszych osób publicznych w kraju zrozumiała olbrzymi potencjał sieci w budowaniu własnego komercyjnego wizerunku. Wielu obserwatorów uważa ją wręcz za pionierkę zjawiska influencingu i modeli biznesowych zbliżonych do popularnych dziś internetowych platform subskrypcyjnych jak Only Fans.

Faktycznie, mogło tak być. Można było kupować nagrania z wakacji. Nie wiem, czy pamiętasz, ale miałam całą serię swoich dzwonków na telefon. Można było sobie zamawiać moją pocztę głosową, gry "Śledź przygody Miśka Dody". No, pamiętam. Pierwszy milion na tym zarobiłam - wyznała Doda w rozmowie z dziennikarzem ESKA.pl za kulisami See Bloggers.

DODA: Każdy na moim miejscu odebrałby sobie życie. Wszyscy na mnie żerują