Doda znów wygrała z Polską w Europejskim Trybunale Praw Człowieka! Wiemy, jakie odszkodowanie dostanie

W 2009 r. Doda w jednym z wywiadów powiedziała, że "bardziej wierzy w dinozaury niż w Biblię", bo - jej zdaniem - "ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła". Dopytana, o kim mówi, dodała: "O tych wszystkich gościach, którzy spisali te wszystkie niesamowite historie". Do prokuratury trafiło wówczas zawiadomienie w związku z obrazą uczuć religijnych, a Doda została skazana na 5 tys. zł grzywny. Piosenkarka zawiadomiła o sprawie Europejski Trybunał Praw Człowieka i pozwała Polskę twierdząc, że została niesłusznie skazana.

Polska odwołała się od wyroku

We wrześniu 2022 r. Europejski Trybunał przyznał jej rację, ale Polska odwołała się. Teraz zapadł wyrok II instancji, który potwierdza słuszność tego pierwszego.

- Pierwsza decyzja zapadła we wrześniu 2022 r. Sąd po kilku latach przed składem, który był złożony z 7 sędziów, uznał, że nasze roszczenie jest zasadne. Co ciekawe, był tylko jeden głos, który nie zgadzał się z całym tym werdyktem. I to był sędzia z Polski - mówi nam Raczkiewicz.

- Otrzymaliśmy bardzo obszerne uzasadnienie wyroku, składające się aż z 60 stron. Bardzo szczegółowo uargumentowano przyznanie pani Rabczewskiej racji. Mimo tego rząd Polski zdecydował się na kwestionowanie tego orzeczenia. W dniu 15 grudnia wpłynęło do Strasburga odwołanie od wyroku. Sąd II instancji był zobowiązany rozpatrzyć to odwołanie. Ustosunkowaliśmy się do niego negatywnie. Sprawę rozpatrzyła tzw. Izba Wielka. Zaledwie po kilkudziesięciu dniach zapadło orzeczenie, które jest zupełnie po naszej myśli - dodaje.

Doda wygrała ponad 47 tys. złotych

Teraz pozostaje piosenkarce czekać na pieniądze.

- Z momentem wydania orzeczenia II instancji pani Dorota Rabczewska musi bezwzględnie uzyskać odszkodowanie, które zostało jej przysądzone przez I instancję. Wyrok II instancji całkowicie podtrzymał wyrok, który przyznał pani Dorocie odszkodowanie wysokości 10 tys. euro. Następnym krokiem, który musi być wykonany, jest uzyskania z Ministerstwa Spraw Zagranicznych noty, w której zostaniemy wezwani do wskazania konta, na które ta kwota zostanie przelana - dodaje.

