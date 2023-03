i Autor: AKPA

Gorące wideo

Doda wylądowała w łóżku z kobietą! Nagranie wyciekło do sieci. Obie panie są nagie!

bw 12:36 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Doda (39 l.) i Karolina Gilon (34 l.) wylądowały razem w łóżku! Leżą wpatrzone w siebie, a zdjęcie, które wyciekło do sieci, sugeruje nawet, że obie są nagie. Ciekawe, co na to Dariusz Pachut (37 l.), partner Dody?! Fotografia wywołała wielkie emocje w mediach społecznościowych. To po prostu trzeba zobaczyć.