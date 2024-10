Ostatnio w polskim show-biznesie doszło do kilku głośnych rozstań - między innymi Dody i Dariusza Pachuta. Para zakończyła swoją relację. Chociaż nie byli zbyt długo razem, bo od listopada 2022 roku, to koniec ich wspólnej przygody wywołał w mediach ogromne poruszenie.

Po oświadczeniu Dariusza Pachuta o końcu związku z Dodą, główna zainteresowana nie chciała się wypowiadać. W sieci zamieszczała głównie reklamę swoich perfum. Niedawno dodała jednak dość intrygującą relację. Z uśmiechem na ustach zapowiedziała jakąś nowość.

Jejku, chyba jutro będę mogła Wam powiedzieć coś naprawdę wspaniałego, ekscytującego, na co bardzo bardzo długo czekałam i finalnie też Wy. Mam nadzieję, że się to jutro zdarzy, także trzymajcie kciuki - powiedziała w sieci.

Doda w wielu wywiadach, mówiła, że nie chce relacjonować w mediach swojego związku. Wszyscy fani pary dowiedzieli się więc o jej rozstaniu z InstaStories Dariusza Pachuta, który zamieścił dziwne oświadczenie.

W związku ze spekulacjami pojawiającymi się coraz liczniej w mediach, a także pytaniami od dziennikarzy, które stają się uporczywe i męczące, chciałbym poinformować o zmianach, jakie nastąpiły w moim życiu osobistym w ostatnim czasie. Miesiąc temu, po zakończeniu projektu w Norwegii, nad którym pracowałem z pełnym zaangażowaniem, postanowiłem wcześniej, niż pierwotnie ustalaliśmy, przyjechać do Turcji. Zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem. Niestety, to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku. Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za wspólne 2,5 roku, które dzieliliśmy i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości - napisał w sieci Dariusz.