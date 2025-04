Doda po raz kolejny zrobiła takie show, że wszyscy mówią tylko o niej. Podczas koncertu z okazji 1000-lecia Korony Polskiej wykonała wielki przebój Stana Borysa (83 l.) "Jaskółka uwięziona". Podczas występu zagrała na fortepianie podwieszonym w powietrzu, a później sama fruwała nad sceną niczym piękny ptak, o którym śpiewała. Za kulisami zdradziła, jak ważny jest dla niej patriotyzm. Jak mówi, jej miłość wygasa, gdy partner mówi, że gdyby zaszła taka potrzeba, nie broniłby ojczyzny.

Zobacz też: Doda jak jaskółka - z ogonem i piórami. Skoczyła z wysokości wprost na scenę. Tak pokazała się na koncercie TVP Tysiąclecie Korony Polskiej

Na warszawskich Błoniach PGE Narodowego odbył się koncert, który zapamiętamy na długo. Doda jest dumna, że mogła wziąć w nim udział i uczcić królów Polski.

Warto dodać, że artystka zdecydowała się fruwać nad sceną mimo ogromnego lęku wysokości.

Doda od kilku miesięcy jest singielką. O tym, że podobają jej się męscy, wysportowani mężczyźni o idealnym uzębieniu mówiła już wiele razy. Ale nie wspominała wcześniej, że jej luby musi kochać Polskę.

Patriotyzm to jest przede wszystkim kochanie swojego kraju nie wtedy, kiedy jest nam wygodnie i dobrze, kiedy mamy z tego powodu profity, tylko nawet kiedy czasami jest źle, z czymś się nie zgadzamy, albo nie wiem, nawet jak czujemy czasem przypał i wstyd, czy nie identyfikujemy się z pewnymi rzeczami, bo na przykład nie to ugrupowanie jest przy władzy. Nie można się wtedy odwracać od Polski. Patriotyzm jest wtedy, że kiedy przyszłaby wojna, to nie bieglibyśmy sobie do Hiszpanii: "Nie będę walczył o taką Polskę, taka Polska mi nigdy nie pomogła, mam to w d*pie". Ja w ogóle nie przyjaźniłabym się z nikim, a każdy z moich facetów, który odpowiedział mi tak na moje pytanie, automatycznie powoli przestawałam go kochać. Bo jeśli odpowiedzią jest, że "ja o taki kraj nie będę walczył", to po co tutaj siedzisz? Po co tutaj jesteś? Wypad z baru! - powiedziała Doda w rozmowie ze Światem Gwiazd.