Doda zrobiła to w swoim stylu. Pokazała foto z ciążowym brzuszkiem i się zaczęło. W komentarzach szał

Trzeba przyznać, że ciężarna Dorota Rabczewska to widok o tyleż niezwykły, co piękny. Fotografia przedstawia Dodę w srebrnej kreacji, która niewiele zakrywa, za to pięknie podkreśla wydatny brzuszek. Artystka trzyma w ręku muszlę, jej szyje zdobią perły, a oryginalna fryzura i makijaż dopełniają całości. Wygląda jak bogini płodności, która wynurzyła się z morskich odmętów. Wszystko tu się zgadza - z wyjątkiem jednego szczegółu - ciążowych krągłości. Piosenkarka od zawsze bowiem twierdziła, że nie planuje mieć dzieci, że rola matki nie jest dla niej i nie zamierza ulegać w tej kwestii społecznej presji.

Doda z ciążowym brzuszkiem wprawiła fanów w osłupienie

Dlatego fotografia Dodyw odmiennym stanie zelektryzowała nie tylko jej fanów, ale także opinię publiczną. Nikt nie spodziewał się jej zobaczyć w ciąży, tym bardziej teraz, kiedy rozpadł się jej kolejny związek. Posypały się wiele mówiące komentarze. Jednak wystarczyło przeczytać opis zdjęcia, by zrozumieć, że dziećmi Dody są jej kolejne piosenki, a w szczególności najnowszy singiel zatytułowany "Mama". "Mój najnowszy singiel „mama”. Usłyszycie na trasie Aquaria już jutro. Nie mogę uwierzyć ,że najważniejszy koncert w moim życiu za 34 h……" czytamy w poście.

Fotografia wywołała lawinę komentarzy

Fani docenili kreatywność artystki. Pod postem zaroiło się od gratulacji, choć nie takich, jak można było się początkowo spodziewać. "Przeżyłam szok, przetarłam oczy" - napisała jedna z internautek, a inna dodała "Ale dziwnie patrzy się na Ciebie w ciąży, tego się nie spodziewałam, był element zaskoczenia. Jak zawsze czad".

Doda zebrała wiele komplementów: "Trzeba przyznać, że cały wyraz artystyczny począwszy od stylizacji, pomysłu na zdjęcia, scenografię itp jest JAKIEŚ. Komuś może się podobać, innemu nie, ale to ma charakter! Zdecydowanie jest to najwyższy poziom w Twojej karierze, idealna wisienka na torcie Twojej ponad 20 letniej kariery", "Super! Wreszcie ktoś odważył się, i śpiewa o wyborach życiowych, i o tym że np. nie chce mieć dzieci. Brakowało mi czegoś takiego w polskim mainstreamie. Fajnie że coś takiego powstało" A wy co sądzicie o takiej promocji nowego singla?

