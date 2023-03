Dojrzała rola Katarzyny Butowtt w "Jeziorze słonym". Gwiazda wybiegów z lat 90. powraca w wielkim stylu

Na przełomie lat 80. i 90. twarz Katarzyny Butowtt znał niemal każdy. Piękna blondynka o dużych błękitnych oczach i nienagannej figurze zachwycała publiczność. Do współpracy zapraszali ją najwięksi projektanci mody, jej fotografie zdobiły okładki polskich i światowych magazynów mody. Była największą gwiazdą reklamy lat 90. Kochała ją telewizja, prasa i wybiegi. Była gwiazdą Teletomboli, grywała w filmach. Potem nagle zniknęła z mediów. Jej decyzja o wycofaniu się z show biznessu była świadoma i przemyślana.

- Pomyślałam, że inni robią coś pożytecznego. A ja? Nie mówię, moda jest ważną dziedziną życia, daje pracę tysiącom ludzi. Ale mnie już ogłupiała. Proszę stanąć tak, proszę się przejść, przymierzyć to i tamto. I tak przez trzydzieści lat - wyznała w jednym z wywiadów.

Jako Dr Guzik przez 10 lat rozbawiała chore dzieci

Po wycofaniu się z modelingu i mediów Katarzyna Butowtt zapragnęła odmiany od trywialności i próżności i znalazła ku temu znakomita okazję. Rozpoczęła współpracę z Fundacją Dr Claun. Tu zamiast makijażu i modnych strojów był czerwony nosek klauna. Z takim orężem niosła radość chorym dzieciom.

- Przez 10 lat chodziłam w stroju clowna po szpitalach i zabawiałam dzieci jako Dr Guzik. Wszystko robiłam jako wolontariuszka. Niestety w tym czasie złapałam wszystkie możliwe choroby dziecięce, więc dostałam zakaz udawania się do szpitali" - wspominała w rozmowie z Jolantą Fajkowską.

Dojrzała rola Katarzyny Butowtt w "Jeziorze słonym". Powrót w wielkim stylu

W czwartek 17 marca na ekrany kin wszedł film Katarzyny Rosłaniec pt. "Jezioro słone", w którym Katarzyna Butowtt zagrała główną rolę. To historia o dojrzałej miłości, małżeństwie i pokusie zdrady. Katarzynie Butowt w obrazie partnerują Krzysztof Stelmaszczyk i Jacek Poniedziałek. Film wzbudza emocje i przełamuje tabu. Pokazuje, że dojrzałość nie jest nudna i pozbawiona pragnień, a najważniejsze jest to by pozostać wiernym sobie.

Katarzyna Butowtt przyznaje, ze nie planowała powrotu na ekrany, a telefon z propozycją roli uznała początkowo za żart. Jednak po przeczytaniu scenariusza postanowiła podjąć to wyzwanie. Efekty pracy możemy podziwiać właśnie na srebrnym ekranie.

