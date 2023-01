Maciej Kurzajewski wybrał się do studia tatuażu. Co tam zrobił?! To może zaboleć

Dominika Gwit w sierpniu 2022 roku obwieściła światu, że jest w ciąży. Od tego czasu aktorka skrzętnie relacjonowała jej przebieg za pośrednictwem mediów społecznościowych. W listopadzie rozpoczęła przerwę w karierze, podczas której skupiła się na przygotowywaniu do roli mamy. Fani byli przy Dominice Gwit, gdy ta informowała o płci dziecka, pokazywała jego zdjęcie wykonane dzięki technologii 5D, mówiła o swoim porodzie czy chrzcie malucha.

Ku zdziwieniu wszystkich aktorka zadeklarowała, że nie wyjawi imienia swojego synka ani nie pokaże jego twarzy całemu światu. W jednym z wywiadów otwarcie mówiła o swoich chorobach, które mogą wpłynąć na zmianę terminu porodu. Zmaga się ona m.in. z zespołem metabolicznym.

Ciężarna Dominika Gwit mówi, czego się obawia. Można się zdziwić

Na Instastories Dominiki Gwit pojawiło się nowe nagranie. Aktorka opowiada o tym, jak czuje się na kilka dni przed porodem. Zdecydowała się wyjść z domu, choć przyznaje, że bardzo boi się epidemii grypy i stara się unikać skupisk ludzi, w których łatwo o zarażenie się.

- Słuchajcie, już musiałam wyjść z domu, bo siedzę... Już ledwo żyję w te ostatnie dni, ktoś mi tam już mocno dokazuje, no ale jeszcze troszkę, jeszcze kilka dni. Musiałam wyjść pooddychać. (...) Trochę mnie ta grypa, która panuje, że się tak wyrażę, przestraszyła. Na szczęście mnie nie dopadła, bo jakby teraz mnie dopadła, to byłoby ciężko. Stronię od tłumów i siedzę w domu - tłumaczyła, spacerując po pustym parku w pobliżu domu.

- Już jestem, mam wrażenie, cała spuchnięta. Ale już niedługo będziemy tutaj razem z wózeczkiem. (...) Już się nie mogę doczekać. (...) Tak nie lubię szpitali, słuchajcie... Mnie te szpitale tak doprowadzają do szału, jak sobie o tym pomyślę, że już chciałabym, żeby to wszystko minęło - opowiadała Dominika Gwit i zapytała fanki, czy one również boją lub bały się szpitali.

Aktorka poruszyła również temat powrotu do pracy. Jak opowiedziała Gwit, w rozmowie z tatą deklarowała, iż na scenie pojawi się w czasie wakacji. Ten jednak odparł: "Nie wytrzymasz". To najwyraźniej dało jej do myślenia, bowiem aktorka wyjawiła na Instastory, że myśli o tym, by pokazać się na scenie już na wiosnę!