"Musiałam"

Nie do wiary, do kogo porównała się ciężarna Dominika Gwit! Ma do siebie dystans

Dominika Gwit-Dunaszewska (34 l.) z niecierpliwością oczekuje na przyjście na świat swojego pierwszego dziecka. Kobieta ogłosiła ciążę w sierpniu 2022 roku i od tamtej pory relacjonuje jej przebieg w mediach społecznościowych. Ostatnio aktorka opublikowała zdjęcie, którym pokazała, że ma do siebie olbrzymi dystans!