Piotr Hubert Langfort, przystojny i lubiany uczestnik 4. edycji "Sanatorium miłości" był człowiekiem wielu talentów, a swoim głosem czarował w "The Voice Senior". Mężczyzna zebrał też w życiu sporo trudnych doświadczeń i niestety ostatecznie przegrał z chorobą nowotworową.

Gwiazdor "Sanatorium miłości" cierpiał przed śmiercią

Piotr Hubert Langfort, gwiazdor 4. edycji "Sanatorium miłości" z wykształcenia był elektronikiem, ale w życiu zawodowym próbował różnych zajęć: uczył w szkole, pracował w kopalni jako sztygar, był urzędnikiem. Przez 11 lat żył w Niemczech, gdzie utrzymywał się z pracy taksówkarza. Jego prawdziwą pasją była jednak muzyka. Piotr Hubert Langfort grał na gitarze i keyboardzie, śpiewał w chórach, a swoją wrażliwość i miłość do sztuki pokazywał także w życiu prywatnym. Nie bał się mówić o trudnych przeżyciach - walce z nowotworem oka czy udarze, który na dwa lata odebrał mu mowę.

Popularność przyniosło Piotrowi Hubertowi Langfortowi show TVP "Sanatorium miłości". Choć nie znalazł tam partnerki, zyskał sympatię widzów i wielu przyjaciół. Jedną z najbliższych osób stała się Elżbieta Czabator z 8. edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie ona była jego powierniczką i nagrała ostatni film - poruszające nagranie przy pianinie. 25 maja to właśnie Elżbieta poinformowała świat o śmierci przyjaciela.

Na co zmarł Piotr Langfort?

Dziś w nocy o godz. 23.45 do domu Ojca odszedł nasz przyjaciel Piotr Hubert Langfort. Niech dobry Pan Bóg poprowadzi go do Raju

- napisała Czabator na Facebooku.

Pod jej wpisem posypały się komentarze. Szczególnie wzruszające były słowa Marty Manowskiej:

Tam się spotkamy, Hubciu. Dziękuję za Ciebie.

Córka uczestnika "Sanatorium miłości" znalazła się po pogrzebie

Pogrzeb gwiazdora "Sanatorium miłości" odbył się 29 maja w Siemianowicach Śląskich. W organizacji uroczystości pomagali znajomi z programu i sąsiad, z którym Piotra łączyła wyjątkowa więź. To właśnie on miał być jedynym spadkobiercą. Ale los napisał inny scenariusz.

Niespodziewanie odnalazła się córka Langforta - Elżbieta. Ojciec od lat nie miał z nią kontaktu.

Udało się go jeszcze przed śmiercią namówić, by spróbował porozmawiać z córką, ale nie zdążył

- zdradziła w rozmowie z Glampress.pl osoba z najbliższego otoczenia Piotra.

Co ze spadkiem po Piotrze?

Jak podaje Fakt, córka Piotra Langforta mieszka w Niemczech. Początkowo nie chciała przyjąć spadku. Ostatecznie jednak postanowiła, że zajmie się domem, który jej ojciec budował własnymi rękami.

To był wyjątkowy dom. Artystyczne wnętrza odzwierciedlały duszę Piotra. Namawiałem go, by spróbował odbudować więź z córką. To przecież było jego jedyne dziecko

- wspominał Władysław Pieszko z 2. edycji "Sanatorium miłości".

Dziś właśnie córka Langforta ma zająć się posiadłością i ocalić pamięć po ojcu.

