Dorota Gardias to polska fotomodelka oraz dziennikarka, która największą popularność zyskała za sprawą roli prezenterki pogody kanałów grupy TVN. Charakterystyczne krótkie włosy, świetnie pasujące do jej urody, miłe usposobienie i życzliwość - to cechy, za które widzowie cenili Gardias przez lata i nadal to robią. Ostatnimi czasy celebrytka nieco zmienia jednak przyzwyczajenia widzów. Zamiast krótkich włosów, pojawiły się długie - nieco falowane. Do tego prezenterka coraz częściej mówi otwarcie o swoim życiu prywatnym. Niedawno wyjawiła na przykład, że nie posłała swojej córki do Pierwszej Komunii. Z kolei w mediach społecznościowych chętnie dzieli się przyjemnymi chwilami z obserwatorami. Ostatnio wiła się w skąpym bikini w pianie, czym również nie omieszkała pochwalić się w sieci. Wideo podzieliło internautów.

Dorota Gardias wije się w pianie, ubrana w skąpe bikini. Internauci podzieleni: "Boska" i "żenująca"

Dorota Gardias na filmiku, który pojawił się na Instagramie, w skąpym bikini wije się wśród piany, z szerokim uśmiechem na ustach wdzięcząc się do aparatu. 44-letnia prezenterka zachwyciła swoich fanów, którzy rozpływają się na jej "figurą nastolatki" i urodą. Ale niektórzy w jej zachowaniu dostrzegli też infantylność. - Jakie to żenujące - czytamy w komentarzach zamieszczonych w serwisach plotkarskich. Jedno jest pewne: Dorota Gardias faktycznie postanowiła jeszcze bardziej otwarcie prezentować się w social mediach, ku uciesze najwierniejszych fanów. Podoba Wam się to? Zobaczcie zdjęcia i dajcie znać.

Galeria zdjęć: Dorota Gardias wije się w pianie, ubrana w skąpe bikini

Sonda Dorota Gardias wije się w pianie, ubrana w skąpe bikini. Co myślisz? "Boska" "Żenująca" Obie opinie są prawdziwe Nie zgadzam się ani z jednym, ani z drugim Nie mam zdania