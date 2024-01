Dorota Szelągowska przejdzie do TVP? Padła data ewentualnego transferu!

Aktorka wróciła do gry, ale do końca życia musi...

Dorota Szelągowska to jedna z najpopularniejszych gwiazd TVN. W stacji jest od 2014 roku, od tamtego momentu prowadziła dziesiątki programów wnętrzarskich jak: "Dorota Was urządzi", "Polowanie na kuchnie" czy najnowszy program "Totalne remonty Szelągowskiej". Niedawno media obiegły również informacje o tym, że zasiądzie za stołkiem jurorskim programu "Masterchef Junior". W ostatnim wywiadzie dziennikarce zadano jednak pytanie, czy jest możliwe, aby przeszła ona do TVP. Zobaczcie, co powiedziała!

Dorota Szelągowska przejdzie do TVP?! Powiedziała, kiedy może się to wydarzyć!

Serwis "Plotek" zapytał Dorotę Szelągowską, która obecnie jest gwiazdą TVN, czy rozważa powrót na Woronicza. Warto bowiem przypomnieć, że w przeszłości dziennikarka prowadziła tam słynny "Rower Błażeja".

- Stacja się zupełnie zmieniła, ale ja jeszcze nie wiem, jaka będzie ta stacja. (...) Ja chcę zobaczyć, jak ta telewizja się będzie rozwijać. Bardzo prosto jest robić czystki, prosto jest mówić, że teraz będzie super. Ja jeszcze nie wiem, jak będzie. Ja bym chciała niezależne telewizje, takie, które mają niezależnych dziennikarzy, które nie boją się dotykać afer, nie boją się punktować hipokryzji, więc zobaczymy. Na razie też nie narzekam na brak propozycji, więc myślę, że gdybym w tym momencie dostała skądkolwiek propozycję, musiałabym odmówić. Chyba że to będzie po 2025 roku - powiedziała "Plotkowi".

Zobacz poniższą galerię: Dorota Szelągowska przyłapana na gorącym uczynku!