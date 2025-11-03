Dorota Zawadzka po latach opieki oddaje psa: „To koszmar, z którego nie umiemy wyjść”

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-11-03 21:50

Dorota Zawadzka, znana widzom jako Superniania, podzieliła się w sieci jednym z najbardziej poruszających wpisów w swojej karierze. Psycholożka, która od lat uczy Polaków, jak z czułością, ale i konsekwencją wychowywać dzieci, tym razem opowiedziała o swoim własnym bólu i bezsilności. Po miesiącach prób i konsultacji ze specjalistami Zawadzka podjęła dramatyczną decyzję – musi oddać jedną ze swoich ukochanych suczek.

Dorota Zawadzka

i

Autor: Akpa/ Facebook/ Facebook
  • Dorota Zawadzka, znana jako Superniania, ogłosiła w emocjonalnym wpisie, że musi oddać jednego ze swoich ukochanych psów – suczkę Wiosenkę.
  • Mimo konsultacji z behawiorystami i miesięcy terapii, dwie suczki Zawadzkiej zaczęły się niebezpiecznie atakować, a wspólne życie stało się niemożliwe.
  • „To decyzja, która rozrywa nam serce, ale nie mamy wyjścia” – napisała Zawadzka, prosząc o pomoc w znalezieniu nowego, spokojnego domu dla Wiosenki.

Zawadzka: „Nie myślałam, że kiedykolwiek będę musiała to napisać”

Jak wyznała w poście Dorota Zawadzka, problem między jej dwiema suczkami – Kwietną i Wiosenką – zaczął się pół roku temu od drobnej sprzeczki o... chusteczkę. Z czasem relacja psów zaczęła się pogarszać.

Zaczęliśmy działać natychmiast: konsultacje z behawiorystką, kolejne opinie innych specjalistek, terapeutyczne sesje dla psów, leki, ćwiczenia, długie spacery, starannie planowane spotkania z innymi psami. Daliśmy z siebie wszystko

– zaznaczyła Zawadzka. Mimo ogromnego zaangażowania całej rodziny sytuacja nie uległa poprawie. Wręcz przeciwnie – konflikt między zwierzętami przybrał niebezpieczny wymiar. „Dziewczyny zaczęły na siebie polować. Nie potrafią już funkcjonować razem. Każdy wspólny moment to napięcie, każda wspólna przestrzeń – pole minowe” – przyznała.

Zobacz: Ma zapasy, drewno i gotówkę! Tak na wojnę przygotowała się Dorota Zawadzka

Decyzja, która „rozrywa serce”

Wspólnie z behawiorystkami i hodowczynią Dorota Zawadzka podjęła decyzję o oddaniu młodszej suczki, Wiosenki, w nowe, spokojniejsze miejsce.

To jest decyzja bolesna, ale przemyślana. Niestety jednak konieczna. Ani one, ani my nie możemy tak żyć dalej

– napisała. Zawadzka nie ukrywała, że czuje ogromny żal i poczucie porażki. – „Wiemy, że to my popełniliśmy jakiś błąd. Nie wiemy, jaki, ale czujemy odpowiedzialność” – dodała. W emocjonalnym wpisie zwróciła się też do swoich obserwatorów z prośbą o pomoc w znalezieniu Wiosence kochającego domu.

Zobacz: Dorota Zawadzka mieszkała w namiocie. Zrobiono z niej bezdomną alkoholiczkę!

Superniania prosi o serce dla Wiosenki

Jak podkreśliła, Wiosenka to dwuletnia, wyjątkowo przyjacielska suczka – dobra w relacjach z ludźmi i dziećmi, otwarta na kontakt, czuła i spragniona miłości. Jedynym warunkiem jest dom, w którym nie będzie musiała żyć w napięciu z drugim psem.

Tęsknimy za tym, co było, za wspólną zabawą, za tym, jak spały razem na kanapie. Teraz każdy dźwięk i ruch przypomina nam o tym, co straciliśmy. To koszmar, z którego nie umiemy wyjść bez bolesnego rozstania

– wyznała Dorota Zawadzka, kończąc swój wpis słowami wdzięczności dla wszystkich, którzy zdecydują się pomóc. Ten poruszający apel pokazuje, że nawet najbardziej odpowiedzialni opiekunowie czasem muszą stanąć przed niemożliwym wyborem – między miłością a bezpieczeństwem swoich zwierząt.

Te psy skradły serca gwiazd! Niektóre wyglądają jak z bajk
62 zdjęcia
Tak dziś wygląda Superniania. Dorota Zawadzka mocno się zmieniła
Super Express Google News
Sonda
Czy traktujesz psa lub inne zwierzę jak członka swojej rodziny?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOROTA ZAWADZKA