Dorota Zawadzka wspomina swojego zmarłego partnera z "Tańca z Gwiazdami". Cezary Olszewski odszedł nagle

Minęły dwa lata od śmierci Cezarego Olszewskiego – znanego tancerza, choreografa i zwycięzcy 7. edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Z tej okazji Dorota Zawadzka, która była jego partnerką w jednym z sezonów show, podzieliła się poruszającym wpisem, w którym wspominała ich wspólną przygodę na parkiecie.

Wczoraj minęła druga rocznica śmierci Czarka Olszewskiego, mojego Czarosława z "Tańca z Gwiazdami". Świetnie się razem bawiliśmy. Niezbyt przemęczaliśmy. Kiedy zasugerowano, że w tańcu powinno być podnoszenie, ja podniosłam jego 😉 Wspaniałe 7 odcinków. Moc wspomnień

– napisała Dorota Zawadzka na Facebooku 29 października.

Nie przegap: Dorota Zawadzka schudła i zmieniła fryzurę. "Superniania" wygląda rewelacyjnie!

Tragiczna śmierć gwiazdy "Tańca z Gwiazdami"

Cezary Olszewski był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci tanecznego show. Widzowie zapamiętali go z występów z Magdaleną Walach, z którą zdobył Kryształową Kulę. Wiadomość o jego śmierci wstrząsnęła światem polskiego show-biznesu.

Informację o zgonie tancerza media podały 30 października 2023 roku, jednak z nekrologu wynikało, że zmarł dwa dni wcześniej. Tragedia wydarzyła się w jednym z hoteli w Ostrołęce.

Odnotowaliśmy zgon 42-letniego mężczyzny w jednym z hoteli na terenie Ostrołęki. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności wyjaśniające. Ustalana będzie także przyczyna zgonu mężczyzny

– mówił kom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce portalowi moja-ostroleka.pl.

Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających prokuratura przekazała oficjalne ustalenia dotyczące przyczyn śmierci Cezarego Olszewskiego.

Na podstawie przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych śladów mogących wskazywać na udział osób trzecich w spowodowaniu śmierci Cezarego O. Natomiast ustalono, że zgon prawdopodobnie nastąpił z przyczyn mózgowych, tj. udaru mózgu. W związku z powyższymi okolicznościami odstąpiono od przeprowadzania sekcji zwłok

– podała Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce.

Pożegnanie Cezarego Olszewskiego

Pogrzeb Cezarego Olszewskiego odbył się 4 listopada 2023 roku. Na uroczystość przybyły tłumy przyjaciół, znajomych i fanów. Wśród żegnających tancerza pojawił się m.in. Marcin Mroczek.