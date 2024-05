Dowbor pochwaliła się mamą. Aż trudno uwierzyć, że ma 91 lat

Nieprawdopodobnie smutne wieści z domu Kukulskiej. Łzy same płyną do oczu

Dzień Matki to jeden z tych dni w roku, kiedy wiele gwiazd chwali się swoimi ukochanymi mamami. Niedawno zrobiła to też Katarzyna Dowbor, która zaprezentowała zdjęcie z 91-letnią rodzicielką. Opublikowana przez nią fotka spotkała się z wieloma komplementami.

Katarzyna Dowbor chwali się zdjęciem z mamą

Katarzyna Dowbor jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda chętnie udostępnia tam fotografie, na których widać jak wygląda jej praca, a także co robi w wolnym czasie. Niedawno dodała post z okazji Dnia Matki. Zapozowała z 91-letnią mamą Krystyną.

"Moja Kochana Mama. Ma 91 lat i jest w świetnej formie. Wszystkiego najlepszego dla mojej mamy Krystyny i Waszych mam!" - napisała w sieci.

Wpis Dowbor spotkał się z dużym zainteresowaniem jej wiernych fanów. Większość internautów była pod wrażeniem tego, jak 91-latka wygląda.

"Piękna mama i piękna córka. Wszystkiego najlepszego dla obu pań, dużo szczęścia i zdrowia. Pozdrawiam serdecznie"

"Dużo zdrówka! Pięknie wyglądacie!"

"Pięknie mamusia wygląda i życzę dalej zdrówka i miłości" - można przeczytać w sieci.

Katarzyna Dowbor opiekuje się mamą

Dowbor poświęca sporo czasu swojej 91-letniej mamie. Jakiś czas temu rodzicielka dziennikarki uległa dość poważnemu wypadkowi. Seniorka przewróciła się. W rozmowie z "Super Expressem" Kasia wyznała, jak czuje się jej mama.

"Ona jest ulubienicą internautów. Gdy czasem wrzucam mamę do sieci, jak ćwiczy, to zbiera więcej lajków ode mnie. Mama jest przefajna w tym internecie. Ona cały czas wyznacza sobie jakieś zadania, a ja jestem szoku! [...] Codziennie ćwiczy na rowerku, chodzi trzy razy dziennie na spacer ze swoją opiekunką, kiedy ja jestem w pracy. Potem ma kolejne zadania. A ja sobie myślę: jaka ja jestem podobna do mamy, bo mam tak samo. Te cele mnie bardzo mobilizują. Obawiam się więc, że nie usiądę długo w fotelu w kapciach, będzie z tym problem" - powiedziała w rozmowie Dowbor.

