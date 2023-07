Dramat Małgorzaty Rozenek. W ogóle o tym nie chce mówić! "Bardzo trudny czas"

Małgorzata Rozenek-Majdan kocha psy. Z okazji jej 43. urodzin do w jej domu zawitał kolejny uroczy czworonóg - suczka o imieniu Francesca. Prezenterka często chwaliła się psiakiem w mediach społecznościowych. Nagle jednak Francesca zupełnie zniknęła z sieci. Fani ciągle dopytują Małgorzatę Rozenek o suczkę, ta jednak nie chce o tym mówić. Sprawa jest bardzo tajemnicza! - Im bardziej ten temat się pojawia, tym bardziej mam w sobie taką potrzebę, żeby właśnie o tym nie mówić. To był dla mnie bardzo trudny czas. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, jak psy są dla mnie ważne, jakim ważnym są członkiem mojej rodziny. Czasem jak się dużo dzieje, nie masz w sobie przestrzeni do tego, by przeżywać to publicznie. Po prostu. Jak przyjdzie taki moment, że nie będę miała innych rzeczy, to wtedy się tym podzielę. Na razie nie mam w sobie przestrzeni, żeby o tym mówić - wyznała w rozmowie z Plotkiem prezenterka, która ostatnio jest bardzo zajęta aktywnością społeczną. W czwartek, 20 czerwca, Małgorzata Rozenek wybrała się do Senatu, gdzie zachwyciła nie tylko merytoryką, lecz także gustownym eleganckim strojem. Zobacz w naszej galerii, jak wyglądała Małgorzata Rozenek w parlamencie.

Małgorzata Rozenek uczy się mówić od nowa