Dramat syna Krzysztofa Krawczyka! Trafił do szpitala! Jednak to nie koniec kłopotów

Krzysztof Krawczyk Junior to syn legendarnego Krzysztofa Krawczyka, który odszedł w 2021 roku. Syn gwiazdora od lat mierzy się z problemami zdrowotnymi, które są konsekwencją wypadku samochodowego. Krzysztof Krawczyk Junior przez kilka miesięcy przebywał w szpitalu, a po wyjściu czekała go długa i żmudna rehabilitacja. Do dzisiaj mężczyzna cierpi na nieuleczalną padaczkę pourazową, która w ostatnim czasie bardzo się nasiliła. Niedawno trafił do szpitala! Jednak to nie koniec jego kłopotów!

Krzysztof Krawczyk Junior w szpitalu! Nikt nie potrafi znaleźć jego dokumentacji medycznej!

Syn Krzysztofa Krawczyka do szpitala trafił 16 listopada. Na drugi dzień o fakcie poinformował Zbigniewa Rabińskiego ze "Stowarzyszenia Studio Integracji". Jak się okazuje, nikt nie potrafi znaleźć jego historii leczenia.

- Okazało się, że ma stan przedpadaczkowy, ponieważ choruje od dziecka, świetnie rozpoznaje symptomy i od razu poszedł do przychodni, w której się leczył od lat. Tam powinna być cała dokumentacja, niestety dowiedział się, że nie ma jego pani lekarz i nikt nie potrafi znaleźć jego historii leczenia. Poszedł więc do szpitala i został tam zatrzymany. Potem karetką pojechał do domu, by wziąć z mieszkania wszystkie lekarstwa, bo lekarze musieli sprawdzić, co bierze - powiedział "Faktowi" Zbigniew Rabiński.

