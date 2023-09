i Autor: AKPA Edyta Górniak ma kontakt ze zmarłym ojcem. “Porównaj to do wiatru”

Co się dzieje?!

Dramatyczne doniesienia o Edycie Górniak! Pilnie potrzebny lekarz

Edyta Górniak to jedna z najbardziej wyjątkowych artystek w Polsce. Jej głos już od 30 lat przez wielu ekspertów uważany jest za prawdziwy skarb narodowy. Dlatego, to co przekazał jeden z portali, mocno zaniepokoiło jej fanów. Dramatyczne doniesienia o Edycie Górniak opublikowane zostały 14 września. Wynika z nich, że pilnie potrzebny był lekarz. Co się stało z naszą diwą?