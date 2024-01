Dżem rozstaje się z wokalistą. Zespół wydał oświadczenie

Zespół Dżem 21 grudnia ub.r. ogłosił w mediach społecznościowych, że rozstaje się z wieloletnim wokalistą Maciejem Balcarem. Zakończenie współpracy zaplanowano na kwiecień 2024. Koncerty, które były zaplanowane przed tym terminem odbędą się w starym składzie. "Muzycy zespołu DŻEM w porozumieniu z wokalistą zespołu, Maciejem Balcarem, postanowili zakończyć realizację wspólnego artystycznego działania z dniem 06.04.2024" - czytamy na profilu zespołu.

Maciej Balcar był wokalistą Dżemu od 2001 r. Śpiewał z grupą dłużej niż legendarny Ryszard Riedel, a zastąpił bardzo lubianego Jacka Dewódzkiego. Był bardzo ceniony przez fanów bluesowego giganta polskiej sceny, wielu z nich twierdziło, że to on pomógł im pokochać Dżem bez Ryśka na nowo. Decyzja o rozstaniu wywołała ogromne poruszenie wśród fanów grupy.

Macieja Balcara zastąpi w Dżemie inny wybitny wokalista. To finalista "Voice of Poland" Łukasz Drapała

Zespół Dżem w swoim oświadczeniu zaznaczył, że wkrótce rozpocznie współpracę z nowym wokalistą. Teraz już wiadomo, że będzie to nie lada nazwisko. Łukasz Drapała to doświadczony wokalista i znakomity muzyk. Szerokiej publiczności dał się poznać w 2022 r., kiedy w fantastycznym stylu zajął 2. miejsce w show TVP "The Voice of Poland". Uczestnik teamu Lanberry na ostatniej prostej przegrał jedynie z Domanikiem Dudkiem od Thomsona i Barona.

Łukasz Drapała - kariera muzyczna

Łukasz Drapała na polskiej scenie muzycznej gości od 2006. Zaczynał w lokalnych zespołów, by w 2011 r. trafić do grupy Chemia, z którą zdobywał pierwsze sukcesy. Wraz zespołem grał m.in przed Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers, Deep Purple, Metallicą i Bring Me the Horizon. Udział w telewizyjnym show TVP otworzył mu drogę do uszu i serc publiczności spoza rockowego i bluesowego świata. W 2023 r. wystąpił z piosenka "Jeszcze jestem" na opolskich Premierach, gdzie zdobył nagrodę za najlepsza kompozycję.

Galeria: Łukasz Drapała nowym wokalistą Dżemu. Zastąpi Maciej Balcara