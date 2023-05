Dziennikarz zdębiał, gdy usłyszał tę odpowiedź! Sylwia Grzeszczak wprost o stresie i swoich rytuałach [WIDEO]

Na Telekamerach pojawiła się prawdziwa plejada gwiazd. Na gali mogliśmy wypatrzyć m.in. Katarzynę Cichopek, Aleksandrę Adamską, Katarzynę Zielińską czy Kacpra Kuszewskiego. O oprawę muzyczną zadbała Sylwia Grzeszczak, która otworzyła galę piosenką "Show must go on". W trakcie gali można było posłuchać również jej największych hitów. Dziennikarz po występie zapytał, czy przed takimi wielkimi wydarzeniami gwieździe towarzyszy stres, a także czy ma jakieś rytuały, które odprawia przed wyjściem na scenę. Odpowiedź wokalistki go zamurowała!

Sylwia Grzeszczak o stresie przed wyjściem na scenę. Szczere wyznanie

W trakcie wywiadu reporter zapytał wokalistkę, czy stresowała się otwarciem tak prestiżowego wydarzenia. Sylwia Grzeszczak bez chwili zwątpienia odpowiedziała: - Nie. Krótka odpowiedź, nie. To był ciężki utwór. Musiałam się do niego przygotować. To są godziny ćwiczeń we własnych ścianach i ogromnego skupienia - odpowiedziała.

Sylwia Grzeszczak została zapytana również, czy przed występami ma swoje rytuały, których się trzyma. Jak powiedziała, ten rytuał przechodzi na całą jej ekipę.

- Tak, zazwyczaj ten rytuał przenosi się na całą ekipę. Bo ledwo się wyrabiam i wchodzę w ostatniej sekundzie na scenę. Także myślę, że podnoszę ciśnienie wszystkim dookoła. Natomiast rytuały trwają już od rana, zrobienie pięknego makijażu, zrobienie pięknej fryzury. Kobiety muszą się przygotować, żeby wiedzieć, że wyjdą fajnie. - podsumowała.

A Wy oglądaliście Telekamery 2023? Zagłosujcie w sondzie!

Zobacz poniższą galerię: Telekamery Tele Tygodnia 2023

Sylwia Grzeszczak o rytuałach przed występem. Będziecie zszokowani! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.