Dzika awantura z dziewczyną Marcina Hakiela! "Nie będę za to przepraszać"

Marcin Hakiel w ostatnich latach nie miał lekko. Popularny tancerz i były gwiazdor programu "Taniec z gwiazdami" najpierw rozstał się, a potem rozwiódł z Katarzyną Cichopek, która była jego żoną aż 14 lat. Potem Marcin Hakiel związał się z tzw. pierwszą Dominiką, ale ten związek także nie przetrwał próby czasu. Jednak w końcu do byłego męża Kasi Cichopek uśmiechnęło się szczęście w postaci tzw. drugiej Dominiki. Marcin Hakiel i jego nowa partnerka zrobili sobie nawet specjalne tatuaże, które są dowodem ich miłości. Tuż po Nowym Roku wielkie zamieszanie w sieci wywołało z kolei rozpalające zmysły zdjęcie tancerza i Dominiki w windzie. Części internatów fotka nie przypadła do gustu. "Oto przykład dlaczego wódkę najlepiej jest zagryzać karta SIM "; "Czas przestać obserwować" - komentowali użytkownicy Instagrama. Wkurzona dziewczyna Marcina Hakiela ustawiła ich do pionu.

Dziewczyna Marcina Hakiela z mocnym przesłaniem. Poleca maść na... ból odbytu

Zrobiła się dzika awantura. Dominika zaznaczyła, że "wszyscy na tym zdjęciu są trzeźwi". - A jeśli już ja piję alkohol, to z pewnością coś bardziej wyrafinowanego niż wódkę - dodała. W kolejnym wpisie partnerka tancerza zwróciła się z mocnym przesłaniem do hejterów, zamieszczając zdjęcie... maści na ból odbytu. - Polecam serdecznie dla wszystkich, którzy są niezadowoleni ze swojego życia, sylwetki lub partnera. Ja nic nie muszę, tylko mogę i nie będę za to przepraszać. P.S. Niektórym polecam od razu dwa opakowania, jedno może nie starczyć na taki rozmiar bólu - napisała dziewczyna Marcina Hakiela. Pozamiatane? W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Marcina Hakiela z Dominiką.