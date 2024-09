Igor Herbut trafił do szpitala. Operację odkładał do samego końca!

Dziś, gdyby Jerzy Połomski żył miałby 91 lat. Wielki gwiazdor przez lata zachwycał pięknym głosem oraz nietuzinkowymi utworami, które swoimi słowami trafiały prosto do serc wiernych fanów. Historia jego życia to gotowy scenariusz na film.

Jerzy Połomski - historia życia wielkiego artysty

Jerzy Połomski urodził się 18 września 1933 roku w Radomiu. Tak naprawdę nazywał się Jerzy Pająk. Zanim został rozpoznawalnym gwiazdorem ukończył Państwową Wyższa Szkołę Teatralną w Warszawie. Mało kto wiedział, że jego wielkim marzeniem było zostać architektem. Kiedy Pająk studiował, jego wykładowca Ludwik Sempoliński zaproponował mu, aby ten zmienił nazwisko na bardziej sceniczne. Jerzy posłuchał Ludwika - zmienił nazwisko, a studia ukończył w 1957 roku. Grał w warszawskim teatrze Buffo, jednak po jakimś czasie skupił się na karierze muzycznej.

Jego największa popularność przypadła na lata 60. i 70 XX wieku. To właśnie wtedy cała Polska śpiewała jego przeboje: "Bo z dziewczynami", "Cała sala śpiewa z nami", "Co mówi wiatr" oraz "Moja miła, moja cicha". Polski muzyk znany był także poza granicami naszego kraju. Często jeździł do Związku Sowieckiego, NRD, Czechosłowacji, Węgier, ale również bywał w USA, Kanadzie czy nawet Australii.

Życie prywatne Jerzego Połomskiego owiane jest tajemnicą. Wiadomo jednak, że gwiazdor mieszkał w trzypokojowym mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Przez lata chronił swoją prywatność. Niektórzy fani zarzucali mu nawet, że się ukrywał. Nie miał żony, dzieci również się nie doczekał.

"Jestem samotny żaglowiec, jak żagiel na wzburzonym morzu. Bardzo mi to odpowiada, daje mi swobodę. Ominęły mnie wichury namiętności i nieważne, co ludzie sobie myślą, o co mnie podejrzewają. Ja mam inną prawdę, ale w ogóle mnie to nie interesuje, co sobie kto o mnie myśli. To moje prywatne sprawy. Nie jestem zachwycony kolegami, którzy sprzedają swoją prywatność, ale też ich usprawiedliwiam: chcą się pochwalić piękną żoną, dziećmi. Przy tym trzeba mieć jednak pokrycie w talencie" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" w 2016 roku.

Jakie odznaczenia otrzymał Jerzy Połomski?

Jerzy Połomski za swoją działalność artystyczną otrzymał między innymi Złotego Fryderyka za całokształt twórczości, a także Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz srebrny i złoty medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Gdzie Jerzy Połomski spędził ostatnie lata życia? Gdzie jest pochowany Połomski?

W 2021 roku Jerzy Połomski trafił do Domu Artysty Weterana. Trzy lata wcześniej muzyk zawiesił działalność artystyczną z powodu problemów ze słuchem. Zmarł 14 listopada 2022 roku w szpitalu w Warszawie w wieku 89 lat.

Jerzy Połomski pochowany został w rodzinnym grobie w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Wokalista spoczął w grobowcu wraz ze swoją siostrą - Jadwigą Pająk.

