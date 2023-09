i Autor: Tomasz Jagodziński Edward Miszczak

Edward Miszczak wręczył jej kwiaty! To już koniec, drzwi zamknięte na kłódkę

Edward Miszczak jako dyrektor programowy telewizji Polsat decyduje o być albo nie być wielu gwiazd. Gdy potężny szef wręcza kwiaty, to może oznaczać coś niekoniecznie dobrego. Wręcz przeciwnie. Przekonała się o tym choćby Katarzyna Dowbor, która dostała bukiet po tym, gdy została zwolniona z programu "Nasz nowy dom". Teraz od Edwarda Miszczaka kwiaty otrzymała Anita Sokołowska, która przez 11 lat była gwiazdą serialu Polsatu "Przyjaciółki". Wiadomo, że to już koniec, a drzwi do serialu są dla niej zamknięte na kłódkę!