Edward Miszczak stanął w obronie Antka Królikowskiego. "Bardzo mnie to zabolało"

Doda rozlicza byłych u Nosowskiej. "Każdy jeden to porażka"

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

Łobuzerska przeszłość Antoniego Królikowskiego. Aktor wchodził w konflikty z prawem

Pochodzący z aktorskiej rodziny ulubieniec portali plotkarskich Antoni Królikowski zadebiutował na ekranie w wieku zaledwie 4 lat. Wówczas zagrał w filmie Michała Dudziewicza "20 lat później" (1993). Na poważnie zawód zaczął uprawiać jako nastolatek, występując m.in. w serialach "Pierwsza miłość,", "Pogoda na piątek" czy "Twarzą w twarz". Każda rola wiązała się ze wzrostem popularności i większym zainteresowaniem mediów.

Szerokim echem odbiło się więc zatrzymanie aktora w 2011 r. za napaść na dwóch policjantów. Sprawa została później umorzona, Królikowski zapłacił zadośćuczynienie, niemniej łatka "złego chłopca" przykleiła się do mężczyzny na dobre, zwłaszcza że sam nie ukrywał, że lubi imprezowy styl życia. Diagnoza w postaci stwardnienia rozsianego miała drastycznie zmienić podejście Królikowskiego do używek, ale jednocześnie aktor otwarcie mówił, że ze względu na chorobę zażywa marihuanę. W efekcie w lutym 2023 r. został zatrzymany przez policję podczas jazdy samochodem, znajdując się w stanie po spożyciu substancji, co poskutkowało zasądzeniem zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat.

Królikowski wyśmiany na ramówce Polsatu. Edward Miszczak: "Nic nie mogłem zrobić"

Przeszłość Antoniego dogoniła go na ostatniej ramówce Polsatu, na której pojawił się, żeby promować produkcję "Uroczysko". W pewnym momencie prowadzący imprezę Maciej Rock zagadnął bowiem do siedzącego przed Królikowskim Bartosza Klauzińskiego z Kabaretu K2, pytając, czy aktor mógłby dołączyć do ich składu.

Nie, nie stać nas. Nie mamy tyle alkoholu. Kiedy dyrektor Miszczak zobaczył, co chcemy robić celebrytom, gwiazdom, politykom, to powiedział: "A, c**l, w Republice jeszcze nie byłem". Będzie po bandzie, będzie ostro, cieszcie się i bójcie się - zapowiadał swój program Klauziński.

Teraz okazało się, że ta forma promocji nie przypadła wcale do gustu szefowi programowemu stacji. Edward Miszczak w wywiadzie dla jastrzabpost.pl stanowczo stanął w obronie Królikowskiego:

Kabareciarze nie należą do tych, którzy są bardzo taktowni. Antek ten etap ma już dawno za sobą, jest dzisiaj osobą czystą. Bardzo mnie to zabolało, ale nic nie mogłem zrobić: było za dużo ludzi, wszystko działo się na żywo. Protestuję przeciwko takim określeniom! - powiedział reporterce serwisu, ale jednocześnie przyznał, że podobał mu się fragment dowcipu dotyczący jego osoby.

Autor:

SE Rozrywka: Małgorzata Ostrowska-Królikowska pokazała najmłodszego syna. Wygląda jak jego ojciec w młodości! Są identyczni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Antoni Królikowski z Izabelą. To ich pierwsze publiczne wyjście po porodzie!