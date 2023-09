Edyta Górniak bez makijażu przyłapana na obiedzie. Nie uwierzycie, co zamówiła! Nietypowy posiłek gwiazdy

Edyta Górniak ma obecnie bardzo intensywny czas. Nagrywa nowy program muzyczny „Rytmy dwójki”, a już w sobotę razem z synem Allanem (19 l.) otworzą swoim występem wielki koncert na Stadionie Narodowym. Przed tym drugim wydarzeniem Edyta zjawiła się nawet w szkole tańca, by przygotować układy do wielkiego show, jakie zamierza zrobić.

Tak się odżywia Edyta Górniak

A że próby były wyczerpujące, Edyta Górniak wyraźnie zgłodniała, więc zaraz po nich pojechała do knajpki, gdzie nie raz była już widywana. Za każdym razem zajadała się pyszną zupą i innymi daniami. Ale nie tym razem. Artystka zamówiła jedynie kawę - od której, jak przyznaje, jest uzależniona - i świeżo wyciskany sok. To ostatnio jej ulubiony posiłek. Wiedzę na temat zdrowego życia Edyta przywozi z regularnych podróży do Azji, w której była już prawie 50 razy. Zawsze poddaje się tam detoksowi – je organiczne produkty, pija soki, a czasem… nie je nic. ZOBACZ: Poznaliśmy sekret urody Edyty Górniak. To dlatego wygląda tak młodo! [WIDEO]

Zapytaliśmy diwę, dlaczego nie zjadła normalnego obiadu.

- Soki owocowe i warzywne dają mi więcej energii niż tradycyjny posiłek. Inaczej mówiąc, przyjmuję naturalne minerały i elektrolity w konsystencji płynnej – odpowiedziała nam Edyta Górniak.

My jednak wolelibyśmy tego schabowego…

Zobaczcie w naszej galerii naturalną Edytę Górniak na obiedzie: