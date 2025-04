Edyta Górniak była pewna, że umiera. "Nie potrafiłam wstać do łazienki przez pięć dni, chodziłam na czworaka"

Edyta Górniak zdecydowała się opowiedzieć co nieco o swoim życiu prywatnym Bogdanowi Rymanowskiemu. Otworzyła się przed dziennikarzem i w długim wywiadzie zdradziła, że były momenty, w których czuła, że umiera! Nie chodziło o typowe problemy zdrowotne, nie chodziło o żadną tajemniczą chorobę. Stres, którego w życiu gwiazdy nigdy nie brakowało, zrobił swoje! Było tak źle, że Górniak myślała o śmierci, a momentami zaczynała rozumieć, dlaczego artyści sięgają po używki.

Bogdan Rymanowski zapytał Edytę Górniak o jej podejście do alkoholu i narkotyków, które w show-biznesie są powszechnie stosowane i bywa, że doprowadzają gwiazdy ze szczytu na samo dno.

Byłam kilka razy w takim momencie, że głęboko zrozumiałam, dlaczego ludzie to robią - z wyczerpania, poczucia zdrady przez najbliższych współpracowników, przez to, że patrzy się na nich jak na statystykę, z traktowania przedmiotowego, gadżetowego. To jest bardzo trudne i bardzo częste - opowiadała Górniak w programie "Rymanowski Live".