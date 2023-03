i Autor: AKPA Wiemy, jak będzie wyglądała emerytura Edyty Górniak. Na ZUS nie ma co liczyć!

Urocze zdjęcie

Edyta Górniak nagle pokazała się z przystojniakiem. To ważny dla niej mężczyzna!

bw 13:41 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Edyta Górniak (50 l.) podzieliła się z fanami na Instagramie zdjęciem, które niektórych rozgrzało do czerwoności. Diwa nagle pokazała się z przystojniakiem, ubrana w przepiękną suknię. Okazuje się, że to bardzo ważny dla niej mężczyzna! Kim jest Paweł Tomaszewski? "Jeden z najwspanialszych", zachwala go Edyta Górniak.