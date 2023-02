Edyta Górniak przeszła metamorfozę. Zachwyciła wszystkich nową fryzurą!

Jasnowidz Glanc zobaczył, kto kopie dołki pod Królikowskim! Aktor będzie w szoku. To ktoś mu bardzo bliski!

Edyta Górniak ostatnio wycofała się nieco z show-biznesu, jednak wciąż pozostaje bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio dzieliła się ze swoimi fanami relacjami z dalekich, rajskich podróży do ciepłych krajów. Wygląda na to, że wakacyjna sielanka dobiegła końca, a gwiazda zdążyła już wrócić do naszego rodzimego kraju.

Edyta Górniak, która niezwykle dba o swój nienaganny wizerunek, najwidoczniej stwierdziła, że nadszedł czas, by zafundować sobie kolejną metamorfozę. Gwiazda zrelacjonowała w sieci wizytę u fryzjera, a po szerokim uśmiechu widać, że jest bardzo zadowolona z końcowych efektów jego pracy. Edyta zaszalała i... rozjaśniła sobie włosy o kilka tonów! Również ich długość uległa lekkiej zmianie - Górniak pozwoliła je pocieniować.

Nowa fryzura zdecydowanie odejmuje jej co najmniej dziesięć lat, a włosy piosenkarki są pełne blasku i odzyskały witalność. Zobaczcie na zdjęciach niżej, jak teraz wygląda Edyta Górniak. Jak oceniacie tę metamorfozę? Piszcie w komentarzach!