Edyta Górniak przyjaźni się z postacią z kreskówki! Mówi o "pięknej relacji"

Edyta Górniak zaprzyjaźniła się z...Pocahontas. Artystka opowiedziała o tym, co wydarzyło się podczas pracy nad piosenką do filmu Disneya

Edyta Górniak to wrażliwa i często ekscentryczna artystka, która we wszystko, co robi, wkłada serce. Jak się okazuje, potrafiła wczuć się w pracę nad piosenką do kreskówki tak bardzo, że aż... zaprzyjaźniła się z postacią z bajki! Edyta Górniak ujawniła to podczas koncertu zorganizowanego z okazji stulecia Disneya, pokazanego w telewizji Polsat. Jak pamiętają wierni fani polskiej wokalistki, w 1995 roku zaśpiewała "Kolorowy wiatr" z filmu "Pocahontas" o Indiance. Edyta Górniak nie tylko śpiewała, ale i zwierzała się ze swoich relacji z kreskówkową postacią. Co dokładnie powiedziała?

"Jesteśmy sobie bardzo bliskie i za tę piękną relację serdecznie dziękuję"

"Nasze pierwsze spotkanie z Pocahontas było magiczne, chociaż wtedy nie wiedziałyśmy o sobie wzajemnie nic. Nagrałam pierwszą próbną ścieżkę wokalną, która poleciała do głównej siedziby Walta Disneya i czekałam cierpliwie, czy taki głos może mieć piękna Indianka Pocahontas" - mówiła Edyta Górniak w Teatrze Polskim, gdzie odbywał się koncert. "Jesteśmy sobie bardzo bliskie i za tę piękną relację serdecznie dziękuję, za zaufanie Disneyowi i kłaniam się państwu bardzo nisko. Nie spodziewałam się nigdy w życiu, że ten utwór stanie się tak bliski tylu pokoleniom. Co za połączenie — Polsat i Disney! Dziękuję serdecznie!" - mówiła wzruszona artystka.

Sonda Śledzisz twórczość Edyty Górniak? Tak, to niesamowita artystka Nie, nie słucham jej

Edyta Górniak - co o niej wiesz? Pytanie 1 z 10 Gdzie urodziła się Edyta Górniak? W Opolu W Ziębicach W Warszawie Dalej